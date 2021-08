Selena Gomez y Camilo estrenarán canción el viernes "999"

Selena Gomez y Camilo están a punto de estrenar su nueva canción y los fans están muy emocionados por el estreno de "999". Aquí te diremos todos los detalles sobre esta nueva colaboración.

El lunes (23 de agosto), la cantante de "Lose You to Love Me" anunció que su nuevo sencillo, "999" con Camilo, se lanzará el viernes (27 de agosto). La canción está disponible para pre-guardar aquí.

Esta será la primera canción de Gomez desde que lanzó su primer EP en español, Revelación, en marzo, y su álbum anterior, Rare, en 2020.

En mayo, comentó de su próxima era en una foto en las historias de Instagram, mostrando un brazalete de cuentas que deletreaba "SG3", un indicio de nueva música en camino a pesar de haber sugerido anteriormente que se alejaría de la música.

Nueva canción de Selena Gomez y Camilo

La semana pasada, la fundadora de Rare Beauty se retractó de los comentarios anteriores de que había planeado dejar la música después de darle "un último intento" antes de retirarse.

En una entrevista reciente con Elle, Gomez dijo que sentía que su música no se tomaba en serio dentro de la industria, comentarios que declaró originalmente a principios de este año. Sin embargo, ella no cree que alguna vez dejará de hacer música, y agregó:

"No estoy diciendo que quiera un Grammy. Siento que estoy haciendo lo mejor que puedo, y todo se trata de mí. A veces, eso realmente puede llegar a mí ".

Además de la nueva música, Gomez ha vuelto a la actuación, consiguiendo un papel habitual en la serie de Hulu's Only Murders In The Building junto a Martin Short y Steve Martin.

