Selena Gomez tiene planes de retirarse de la música: Estas son sus razones

Selena Gomez dio su primera gran entrevista de 2021 a Vogue para la edición de abril de la revista, y Gomez no se contuvo. La cantante y actriz de 28 años habló con franqueza sobre la desconexión deliberada de Internet y las redes sociales durante tres años, cómo la fama de Disney, y ser sexualizada por los paparazzi a una edad temprana, la afectó y, honestamente, consideró retirarse de la música para poder enfóquese completamente en actuar.

En lo que respecta a las redes sociales, Selena Gomez decidió hace tres años que había terminado. "Me desperté una mañana y miré Instagram, como cualquier otra persona, y terminé", dijo. “Estaba cansada de leer cosas horribles. Estaba cansada de ver la vida de otras personas. Después de esa decisión, fue libertad instantánea. Mi vida frente a mí era mi vida, y yo estaba presente, y no podría haber estado más feliz por eso".

Selena Gomez no es quien publica en sus redes sociales

Selena ha informado que ya no es ella quien usa sus redes sociales, sino que alguien más de su equipo de trabajo/Foto: El Universo

Gomez hace que su asistente publique fotos y mensajes de texto en su Instagram y Twitter. “Todo el mundo siempre me pregunta: '¿Estás secretamente? ¿estas mintiendo?' y yo digo, 'No tengo ninguna razón para mentir' ”, dijo Gómez. Con su música, Gomez dijo que ha tenido problemas con la gente que no toma sus canciones tan en serio como lo harían con otros artistas debido a su imagen de celebridad y lo que la gente sabe sobre su vida a través de los tabloides.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio", dijo Gomez a Vogue. “He tenido momentos en los que he estado como, '¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto? 'Lose You to Love Me' sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente. Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música".

Selena Gomez ya no continuará en la música; Disney le afectó

Gomez declaró que ya no seguirá en la música y que su carrera en Disney le generó un gran daño en su salud mental/Foto: Seventeen Magazine

Cuando durante la conversación se le presionó sobre ese comentario de retirada, Gómez hizo una mueca y dijo: "Tengo que tener cuidado". Añadió que quiere pasar más tiempo produciendo y "darme una oportunidad real de actuar". Ella le dijo a la revista Vogue en la entrevista sincera que, en general, es difícil para ella escapar de ser vista como una estrella infantil: "Todavía vivo con esta inquietante sensación de que la gente todavía me ve como una chica de Disney".

Gomez sintió la presión a una edad temprana como estrella de Disney Channel para ser el modelo ideal para los niños: “Ese era mi trabajo en cierto modo: ser perfecta”, dijo. "Se te considera una figura a la que los niños admiran, y allí se lo toman en serio". Agregó que los paparazzi comenzaron a fotografiarla cuando tenía sólo 15 años. Sus hermanos en el set, David Henrie y Jake Austin, la protegieron, pero no pudieron oponerse al trato que los paparazzi le dieron a Gómez de la manera que querían.

Selena Gomez se sintó violada por los paparazzi

Siendo menor de edad, Sel Gomez considera que los medios la acosaron y la sexualizaron/Foto: The Express Tribune

La cantante, actriz y productora reveló lo mal que la pasó desde su adolescencia por el acoso de los fotógrafos: “Todos éramos nuevos en esto y ellos (sus compañeros actores) querían decirle cosas a los paparazzi, pero no puedes, porque eso es exactamente lo que quieren los paparazzi”, dijo Gómez. “Recuerdo que fui a la playa con algunos familiares que estaban de visita y vimos, a lo lejos, hombres adultos con cámaras, fotografiando a una chica de 15 años en traje de baño. Ese es un sentimiento de violación".

En ese momento, Gómez dijo que no estaba al tanto de lo invasiva que era esa situación. "Creo que pasé tantos años tratando de decir lo correcto a la gente para mantenerme cuerda", dijo. "Soy una persona que agrada a las personas". Añadió que la única persona que no podría ser esa clase de personas que agradarían a las personas sería "un hombre, sí". Cuando se le preguntó cuándo fue la última vez que su "potencial se sintió sin complicaciones", Gomez le dijo a Vogue que fue durante sus días como actriz de Wizards of Waverly Place.

Su madre y la familia de la televisión estarían con ella por la mañana mientras el elenco repasaba las líneas en el set. “Estaban allí antes de todo eso”, dijo. “Me amaban por mí, y todavía lo hacen. Ya no puedo decir que tengo eso. No puedo conocer a alguien y saber si le agrado por mí. Para ser honesta, solo quiero empezar de nuevo. Quiero que todo sea nuevo. Quiero que alguien me ame como si fuera nueva".

Gomez tendrá un álbum mas después de “Revelación”

El próximo 12 de marzo se estrenará el primer disco en español de Selena Gomez, que podría ser su penúltimo en su carrera musical/Foto: agenda Pop

De acuerdo con lo declarado por la artista de 28 años en Vogue, los fans creen que Sel estrenará un disco más después del lanzamiento del álbum "Revelación", su primer material completamente en español. El sucesor de su exitoso trabajo "Rare" se llama "Revelación" y, según explicaba la artista en una entrevista pasada, su concepción y composición se llevaron a cabo de forma muy "orgánica" y natural, a pesar de las restricciones que ha impuesto la pandemia del coronavirus.

Selena y sus colaboradores recurrieron a las videollamadas cuando la ocasión así lo requería y, en términos generales, la vocalista no podría esta más satisfecha con los resultados que se desprenden de tan original proyecto. "En ese momento, grabar un disco en español era solo una idea que no dejaba de botar en mi cabeza. Y luego empezó a hacerse realidad con más rapidez de lo que esperaba y de manera orgánica. Casi todo el disco se grabó en varias sesiones de Zoom", señalaba la estrella del pop sobre el cambio radical de dinámicas que ha experimentado con este nuevo trabajo.

Con siete canciones, el álbum de Selena Gomez también cuenta con artistas emergentes como Elena Rose, cantautora de origen venezolano, y con el popular rapero Myke Towers, además de otros famosos de la música. ¿Crees que es una buena decisión que Selena Gomez se retire de la música para ser solamente actriz? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.