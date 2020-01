Selena Gomez sufrió un "paro cardíaco" al conocer a Jennifer Aniston

Selena Gomez es una de las cantantes y actrices estadounidenses más populares en la industria, de hecho es una de las personalidades más seguidas en Instagram, solamente por debajo de Cristiano Ronaldo y Ariana Grande.

Si bien Selena Gomez hoy en día es todo una celebridad, muy famosa después de haber salido en uno de los programas de Disney channel, Selena Gomez no siempre vivió de la fama, y como todas las personas también tiene a sus propios ídolos.

Selena Gomez estuvo de invitada en el Show de Ellen Degeneres, donde confesó lo que le pasó cuando conoció por primera vez a Jennifer Aniston, precisamente a la propia Jennifer pues la actriz que interpretó a Rachel en la serie Friends se adueñó de la conducción del programa.

¿Cómo conoció Selena Gomez y Jennifer Aniston?

Selena Gómez le reconoció a Jennifer Aniston que siempre ha sido gran admiradora suya, y que durante 10 años veía Friends jueves a jueves junto a su madre sin perderse ni un solo capítulo.

En ese sentido la intérprete de "i love you like a love song”, reveló a Jennifer Aniston que la conoció en un baño en un evento de vanity fair, y Selena Gomez aseguró que tuvo un paro cardíaco cuando conoció a la ex pareja de Brad Pitt

“Nadie sabía quién era yo. Estabas en el baño con un vestido negro, y creo que estábamos en un evento de Vanity Fair, yo estaba allí con mi madre y entré al baño y te vi. Eras tan amable, “Mi corazón se paró y empecé a alucinar”, dijo Selena Gomez a Jennifer Aniston durante la entrevista.