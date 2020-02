Selena Gomez sorprende a sus seguidores de Instagram con un nuevo look

Selena Gomez es una reconocida actriz y cantante de origen estadounidense que cobró gran popularidad en el medio del espectáculo gracias a la exitosa carrera musical que ha forjado a lo largo de los años y con la que ha conquistado el corazón de millones de fanáticos alrededor de todo el mundo.

La carrera artística de Selena Gomez comenzó cuando ella tenía sólo diez años de edad ya que debutó en el programa de “Barney y sus amigos” con el carismático personaje de Gianna; posteriormente apareció en diversas series de Disney Channel como “Hannah Montana”, “The Suite Life of Zack and Cody” y “Wizards of Waverly Place” donde ella fue una de las protagonistas.

Selena Gomez también ha triunfado en el mundo de la música pues cuenta con tres álbumes de estudio como solista pero no debemos de olvidar que tiempo atrás formó una de las agrupaciones juveniles más talentosas del momento: Selena Gomez & The Scene.

El nuevo look de Selena Gomez deja sorprendidos a todos sus fans

Hablar de Selena Gomez es hablar de gran popularidad y esto queda comprobado cuando observamos sus redes sociales pues es evidente el gran cariño que recibe la cantante por parte de sus fanáticos quienes acuden a su cuenta oficial de Instagram para demostrarle su apoyo.



En esta red social, donde ya posee más de 168 millones de seguidores, Selena Gomez ha querido compartir una serie de fotografías donde se muestra luciendo un cabello rizado, el cual es muy diferente al estilo que solemos verle y que sin duda alguna ha cautivado a todos sus fans.

La publicación del nuevo look de Selena Gomez ha logrado viralizarse de una manera impresionante que en pocos días superó los 6,745,345 mil likes y entre los comentarios es posible leer la aprobación de todos sus fanáticos pues aseguran que este nuevo estilo le sienta perfecto a la talentosa actriz.

Fotografías: Pinterest e Instagram @selenagomez

