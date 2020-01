Selena Gomez sorprende a fans con un nuevo tatuaje

Luego del lanzamiento de su nuevo álbum "Rare", la famosa cantante Selena Gomez compartió un sorprendente video a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la ex de Justin Bieber reveló a sus fans su tatuaje.

Tal parece que el nuevo material discográfico de Selena Gomez marcó un nuevo comienzo para la artista, pues durante algunos meses estuvo alejada de la música para tratar sus crisis emocional luego de haber sido diagnosticada con la enfermedad de Lupus.

Selena Gomez ha demostrado con su nueva música dejar atrás el pasado y continuar con nuevos proyectos para este 2020. La cantante ha estado muy agradecida por el apoyo que ha recibido de sus fans, quienes han estado fascinados con el álbum "Rare".

La hermosa cantante Selena Gomez se tatuó el nombre de su nuevo disco "Rare" debajo de la oreja derecha. En el video que mostró la ex de Justin Bieber en Instagram, se puede apreciar que luce feliz por el diseño del tatuaje, incluso le dio un fuerte abrazó al tatuador.

Los fans de Selena Gomez le enviaron a la cantante emotivos comentarios, pues quedaron fascinados con el tatuaje que se hizo la ex chica Disney, al usar el nombre de su disco "Rare".

Cabe mencionar que este nuevo material discográfico de Selena Gomez habla acerca de los problemas que tuvo en su pasado como el tóxico romance con Justin Bieber, debido a que la noticia de su boda con Hailey Baldwin fue algo inesperado para la cantante.

La canción más emotiva de Selena Gomez

Recordamos que el tema "Lose you to love me" de Selena Gomez ,habla sobre un romance del pasado que marcó su vida, sin embargo, pudo afrontar sus miedos dejando atrás su tormentoso noviazgo.

