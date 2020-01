¿Selena Gómez sigue mandando indirectas a Justin Bieber? ¡Mira lo que publicó!

Selena Gómez nos recuerda el estreno de "Rare", justo en el día que Justin Bieber hace su comeback oficial a la escena musical después de una larga ausencia de cuatro años.

Selena Gómez manda indirecta a Justin Bieber

La cantante de ascendencia mexicana, Selena Gómez publicó una atrapante foto en tonos grises con el hashtag #7DaysToRare, lo que inicia la cuenta regresiva para el lanzamiento de su nuevo álbum.

Lo controversial son las palabras de Selena Gómez, ex - estrella de Justin Bieber; la intérprete de “Lose You to Love Me” - canción inspirada por la tormentosa relación con el canadiense -, escribió en su post: “Se siente tan bien bailar de nuevo”.

La publicación se hizo menos de 24 horas después del lanzamiento del lyric video de “Yummy” y un día antes de la publicación del vídeo oficial de la misma canción.

¿INDIRECTA O NO?

Las palabras de Selena Gómez hacen referencia a la excelente etapa de su vida en la que está, o al menos así lo ha expresado la latina, quien no ha guardado el secreto sobre las dificultades y crisis emocionales que tuvo en los últimos dos años pero que parecen haber acabado, y las letras de sus canciones son muestra de eso.

Una de esas dificultades sin duda fue Justin Bieber, con quien mantuvo una polémica relación de años, marcada por el escándalo, la infidelidad y un tóxico ciclo de terminar para regresar, empezando todo de nuevo.

Ahora ambos cantantes han dado por muerto ese “romance”, Justin Bieber con su esposa, la modelo Hailey Baldwin y Selena Gómez con varios proyectos profesionales.

¿HAY RESPUESTA DE BIEBER?

Aunque Justin Bieber no habla de Selena Gómez en su canción “Yummy”, es posible que haya algún tema sobre la latina en su nuevo disco.

En un vídeo promocional sobre sus planes para el 2020, se escucha la línea “Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú”, que podría pertenecer a alguna canción dedicada a su esposa pero con referencias a Selena.

