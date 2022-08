Selena Gómez será la protagonista del remake de 'Secretaria ejecutiva'

Selena Gomez seria la protagonista de una nueva producción.

Ahora que Selena Gómez ha retomado su carrera como actriz, todo parece indicar que ya tiene nuevos proyectos en puerta, pues se ha revelado que está a punto de concretar su protagónico en el remake de “Secretaria Ejecutiva” película de 1988.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la actriz, ha generado gran emoción con su papel en la serie 'Only Murders in the Building'.

Recordemos que gracias a la famosa serie 'Only Murders in the Building', Selena Gómez comparte pantalla con importantes actores como Steve Martin y Martin Short.

Selena Gómez como protagonista en ‘Secretaria ejecutiva’

Selena Gomez y su regreso a la actuación.

Revelaron que ya se está escribiendo el guión para el próximo remake de ‘Secretaria Ejecutiva’, el cual sería lanzado por medio de la plataforma Hulu.

Si las negociaciones llegan a un buen fin, será Selena Gomez quién dará vida a la protagonista y además podría producir la película.

Aunque no se han dado a conocer más detalles sobre el próximo filme, la película original fue protagonizada por grandes estrellas: Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver o Joan Cusack.

‘Secretaria Ejecutiva’ relata la historia de una secretaria que finge tener el trabajo de su jefa, después de que esta le robara su idea y se rompa una pierna tras sufrir un accidente de esquí.

¿Cuántos años tiene Selena Gomez en la actualidad?

¿Cuántos años tiene Selena Gómez?

La actriz Selena Gómez recientemente cumplió 30 años de edad y por medio de redes sociales mostró que festejó a lado de su gran amiga Taylor Swift.

Además de sus recientes éxitos en la actuación, Selena Gómez está promocionando su línea de maquillaje Rare Beauty, la cual ha tenido una gran aceptación.

