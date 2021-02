Selena Gomez se vuelve la DECEPCIÓN con su show en Premios Lo Nuestro 2021

El jueves 18 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2021. Que tuvo un evento bastante diferente a lo acostumbrado, ya que muchas presentaciones fueron grabadas; por la pandemia, gran parte de los artistas invitados no pudieron asistir.

Pero una de las famosas que era muy esperada por el público era la cantante Selena Gomez. Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Sel ha estado sacando canciones en español durante este año, dejando muy entusiasmados a sus fans.

Por lo que su presentación en el evento más importante de la música latina tenía con los ánimos muy en alto a los fieles seguidores de la cantante de “Lose You To Love”.

Selena dejó intrigados a sus seguidores por su performance/video alternativo de su canción en español "Baila Conmigo"/Foto: Sputnik Mundo

Pero la sorpresa no fue muy grata, ya que la artista no sólo no se presentó en el escenario como todos esperaban, sino que ni siquiera cantó en vivo.

Selena Gomez no conquistó Premio Lo Nuestro

Selena Gomez interpretó su tema “Baila Conmigo”, en colaboración con el múltiple nominado Rauw Alejandro. Pero su performance fue una decepción total para miles de fans, ya que lo consideraron como un video musical, en lugar de un show para un evento tan importante.

Fue el grupo CNCO quienes presentaron el clip de Gomez y Rauw: "Vamos a disfrutar de una estrella que empezó el año cantado en español y de uno de los exponentes de la nueva generación de la música urbana, 4 veces nominado esta noche".

Aunque el público quedó inconforme con la presentación de Selena, su canción “Baila Conmigo” es una de las favoritas de los fans latinos. El video oficial de la canción tiene más de 45 millones de vistas en Youtube a menos de un mes de su estreno.

En la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2021 el más galardonado de la noche fue el puertorriqueño Bad Bunny, quien se llevó 6 premios, entre ellos, el de artista del año. Pero el cantante tampoco estuvo presente en el evento. ¿Te gustó el show de Selena Gomez?

