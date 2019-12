Selena Gómez se une a campaña para EMPODERAR a los jóvenes

Selena Gómez compartió en sus redes sociales una gran cantidad de historias llenas de pensamientos y momentos en lo que señaló un nuevo proyecto en el que está trabajando, en el cual busca dar voz a los jóvenes de todo el mundo, pues demostró su cariño por el apoyo al talento de todos ellos, más que nada un movimiento con el que se busca hacer la diferencia.

Se trata de WE Charity, donde Selena Gomez ahora es parte de una sociedad internacional de caridad y educación, siendo una organización que presenta programas a nivel nacional e internacional, donde se busca hacer un impacto para cambiar la vida de muchos jóvenes, de tal forma que la cantante es de gran ayuda para dar a conocer el proyecto.

“Solo el comienzo … mi corazón estará dedicado a las personas y al servicio. Creemos que cuando nos unimos, podemos crear un mundo aún mejor. Haga un impacto hoy”

Según información de Publimetro, la famosa Selena Gomez ahora es parte de un gran movimiento que ya se encuentra patrocinado en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, en cuanto a WE Day y WE Schools, estas son iniciativas de WE Charity que son escuelas que dan empoderamiento a los jóvenes de distintas partes del mundo.

Selena Gomez dejó ver de cerca una parte de lo que ha logrado hacer en estos primeros meses, la educación que se le da a los jóvenes por WE Schools brinda todo un año de conocimientos y herramientas que puedan estar al alcance de todo aquel que reciba la educación, para que en un futuro tenga muchas más oportunidades.

EL REGRESO DE SELENA GÓMEZ

La cantante estuvo en un periodo de recuperación durante varios años, esto porque Selena Gómez necesitaba mejorar su estado de salud, cuando llegó el momento de volver al escenario ella se mostró con dificultades, pues había pasado por un tiempo fuera del mundo del espectáculo.

Te puede interesar: Selena Gómez ya tiene competencia directa ¡Qué se cuide!

Sin embargo, Selena Gómez llegó con un fuerte mensaje para sus fans, el de estar mejor que nunca emocionalmente, pues había superado el dolor de su antigua relación con Justin Bieber, al igual que ahora está por estrenar su álbum titulado “Rare”, el cual tiene fecha para el 10 de enero de 2020.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana