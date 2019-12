Selena Gómez se une a ONG para empoderar jóvenes

Selena Gomez se une a ONG para empoderar jóvenes

Selena Gómez es una de las figuras de la musica en ingles más importantes del mundo, y es que la ex chica disney encargada de dar vida a Alex Russo en la serie, Los Hechiceros de Waverly Place dio un gran salto a la fama, no solo como cantante, sino también como empresaria, productora e influencer.

En ese sentido, Selena Gómez ha utilizado sus diferentes vivencias para llevar un mensaje positivo a la humanidad, sobre amor propio, y la importancia de cuidar la salud. Selena Gomez pasó por diferentes momentos polémicos durante el 2019, sobre todo después de que su ex pareja Justin Bieber se comprometa con Hailey Baldwin, con quien se casó hace algunas semanas, y Selena Gómez aprovechó para estrenar sus dos canciones “Lose you to love me” y “Look at her now”.

Selena Gomez mostró su lado más humano

SELENA GÓMEZ SE UNA A UNA ONG

Tal parece que la intérprete quiere terminar el 2019 con su alma en paz, y con el propósito de seguir ayudando a la humanidad, por ello, no dudó en unirse a la asociación WE Day, que busca empoderar a jóvenes estudiantes para alcanzar sus metas.

Selena Gómez realizó una publicación a través de su cuenta de instagram donde mostró que se unió al equipo de dicha asociación.

“Compartiré muchas de estas historias y voces. Voces que necesitan ser escuchadas. Estamos trabajando en algo tan especial que con suerte cambiará tantas vidas”, agregó Selena Gómez en su Instagram.

Selena Gomez tuvo la oportunidad de apoyar a jovenes

Selena Gomez es una de las artistas más seguidas en Instagram, pues cuenta con más de 163 millones de seguidores en su red social, quienes no pierden ni un instante para enterarse de lo que ocurre en la vida de la ex chica disney, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el amor.

