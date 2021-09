Selena Gomez se perforó y sus fans no pueden creerlo

La cantante Selena Gomez, mostró su nueva perforación durante una noche de fiesta con amigos. La fundadora de Rare Beauty y sus amigas optaron por entrar y hacerse algunos piercings y todo quedó grabado.

En un video de TikTok del 14 de septiembre que fue compartido por sus amigas GirlPool (miembros de la banda de rock Avery Tucker y Harmony Tividad), Selena mostró brevemente su nueva perforación y todos quedaron perplejos.

La cantante de pop reveló su pequeño aro en la oreja. Y, por supuesto, los fanáticos comentaron lo impresionados que están con la última decisión de belleza del músico.

"Dios mío, Selena tiene un piercing", dijo un fanatico de Selena.

Fans de Selena aplauden su perforación

Selena se perforó la oreja

Esta no sería la primera vez este año que los fanáticos de Selena se pusieron un poco frenéticos por un cambio en su apariencia.

A fines de abril, la cantante de "Tell Me Something I Don't Know" realmente sacudió las cosas cuando debutó con una rubia platino "do", casi cuatro años después de que se puso por primera vez el color llamativo.

"Nuevo look", escribió en su página de Rare Beauty el 23 de abril, junto a una foto de ella misma tomando una selfie en el espejo. "Necesito elegir nuevos tonos de labios y rubor de Rare Beauty ahora".

Si bien desde entonces ha vuelto a su cabello castaño, es seguro decir que aún no ha terminado de experimentar con su apariencia.

¿Qué nacionalidad es Selena Gomez?

La famosa interprete de “Baila conmigo” es oriunda de Grand Prairie, Texas, Estados Unidos pero su padre es de origen mexicano por lo que la mujer tiene raíces latinas y habla también español.

Recientemente en La Verdad Noticias te contamos que Selena Gomez estrenó una canción con Camilo llamada “999”, en dónde canta en español y ha causado tanto éxito que seguramente escucharemos más sobre ella en este idioma.

