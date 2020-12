Selena Gomez se olvida de Justin Bieber en los brazos de Jimmy Butler/Foto: Pop and Royalty y Youtube

Según un nuevo informe del Miami Herald, Selena Gomez está saliendo con el jugador de la NBA Jimmy Butler. Los informes se originaron en una cuenta de Twitter que pertenece a un usuario llamado Chris Piro, quien afirma en su biografía que es un "conocedor de la NBA".

“Jimmy Butler y Selena Gomez son una extraña pareja. Fuentes: Amigo, confía en mí", tuiteó Piro el lunes. Otros corroboraron su afirmación de que Gómez y Butler fueron vistos cenando en el restaurante Lucien de Nueva York, incluida la página de chismes Deuxmoi.

"Parecía una cita", dijo un testigo al sitio. “100% seguro de que estaban juntos. Obvio, no puedo hablar como si realmente era una cita, pero estaban allí juntos".

"Ok ok, sé que deuxmoi es muy poco confiable, pero me encanta este rumor de Selena Gomez y Jimmy Butler", escribió un usuario de redes sociales.

Butler viene de una temporada tremendamente exitosa, después de haber llevado a su Miami Heat hasta las Finales de la NBA. Mientras tanto, Gómez recientemente pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida.

La cantante fue vista en tratamiento para el lupus a fines de octubre y algunos fanáticos temen que sus problemas de salud sean más serios de lo que ha dicho.

¿Selena Gomez quiere intentar una relación con un deportista?

Como te informamos en La Verdad Noticias, a principios de este año, se rumoreaba que Selena se había reconciliado con el cantante de One Direction, Niall Horan, pero la relación parece haber fracasado rápidamente.

Selena no ha tenido una relación oficial desde hace algunos años. La cantante ha tenido romances con cantantes como The Weeknd, Justin Bieber y Niall Horan/Foto: Refinery 29

Cuando se le preguntó sobre salir con otras celebridades durante una entrevista reciente en un podcast, Gómez admitió que tiene altibajos. "Sabes, quieres que alguien entienda por lo que estás pasando", dijo.

"Casi también quieres una contraparte de la creatividad y es, ya sabes, interesante y divertido", agregó Gómez.

“Pero el problema con eso es que terminas, ya sea que lo admitas o no, estás teniendo tu relación para las personas y ni siquiera para ti", declaró. Entonces parece que Selena se cansó de sus compañeros músicos y decidió darle una oportunidad a un atleta.

Te recomendamos leer: Selena Gomez confiesa que un novio no es su prioridad

Si estos dos realmente están saliendo, y eso sigue siendo un gran "si", parece que la relación aún está en sus inicios. ¿Pero quién sabe? Con las vacaciones acercándose rápidamente, es posible que terminen poniéndose serios rápidamente. ¿Crees que Selena Gomez y Jimmy Butler harían una linda pareja?

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.