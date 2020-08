Selena Gomez se lanza como chef en su nueva serie sobre cocina ¡Increíble!

Al igual que muchos de nosotros, Selena Gomez ha pasado la cuarentena mejorando sus habilidades culinarias. La diferencia fue que la estrella lo tuvo que hacer con la ayuda de chefs profesionales para el nuevo programa de HBO Max.

La serie que lleva por nombre Selena + Chef tiene como objetivo enseñar trucos culinarios con un humor cómico.

Selena Gomez se unió a la chef profesional Antonia Lafaso y al productor ejecutivo Aaron Saidman para un panel virtual el miércoles y explicó que solo quería hacer sonreír a la gente en estos tiempos difíciles.

"No hago nada que no quiera, por supuesto, pero la vida me da muchos desafíos diferentes, y realmente pensé que esto sería algo alegre, porque definitivamente me estaba deprimiendo", dijo la actriz.

La ex Justin Bieber confesó que busco una proyecto distinto para el público, sobre todo ahora con la pandemia. "Sé que están sucediendo muchas cosas, y por supuesto que están sucediendo cosas más importantes, pero esta fue una oportunidad para hacer algo que pudiera hacer sonreír a la gente", agregó.

"Espero que te rías porque me veo como una tonta", dijo Selena.

Selena Gomez en su nueva faceta

El programa presenta a Selena en su propia cocina, conversando por video con chefs mientras la guían a través de la elaboración de platos. Solo sus abuelos y sus miembros de la cápsula de cuarentena están realmente en su casa con ella, mientras que la tripulación trabajaba de forma remota.

En el panel, ella habló sobre dejar que los fanáticos ingresen a su nuevo hogar a través de la serie.

"Me cuesta mucho hacer eso, porque por mucho que disfrute mi posición, definitivamente trato de mantener una vida más privada, pero esto fue diferente para mí", dijo.

"Estaba realmente emocionada porque me acabo de mudar a mi casa, y esa es mi nueva cocina en el programa, así que básicamente no me había mudado oficialmente todavía. No tenía ciertos muebles, y simplemente no me sentía como si mi casa todavía, así que estuvo muy bien conmigo”, confesó la estrella.

Dado que el espectáculo es completamente un producto de la pandemia, Selena también habló sobre cómo ha sido la vida para ella en los últimos meses.

"No es fácil para nadie caminar por lo que estamos atravesando", confesó.

La actriz continuó diciendo que "no es normal, y está afectando a las personas, específicamente con la salud mental. Las personas nunca han pensado en cosas en las que están pensando ahora, y es confuso. Fue difícil, pero traté de encontrar lo que necesitaba para superarme. Tengo grandes amigos y veo a un terapeuta, y solo trato de mantener mi mente positiva. Aprendí mucho sobre mí. Aprendí más sobre mi país que nunca en la escuela o algo así. También he estado muy agradecido por eso. Mucho ha cambiado”, finalizó.