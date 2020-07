Selena Gomez se casa y Bad Bunny podría suicidarse, asegura Mhoni Vidente

Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente sobre los famosos

La psíquica Mhoni Vidente volvió a causar revuelo en las redes sociales sobre las nuevas predicciones acerca de algunos famosos del mundo de la música; la astróloga reveló lo que sucederá con la cantante Selena Gomez y el rapero puertorriqueño Bad Bunny.

A través de su canal de YouTube la astróloga más famosa de México, compartió a los usuarios sobre lo que acontecerá con las celebridades de la industria musical; pues luego de su tóxica relación con Justin Bieber, la cantante volverá a enamorarse.

La vidente reveló que Selena Gomez tendrá un nuevo romance con un hombre mayor que ella de aproximadamente 30 años de edad y que también es cantante, de igual forma comentó que la ve más enamorada de esta misteriosa persona.

¿Selena Gomez tendrá planes de boda?

Según las predicciones de la famosa astróloga Mhoni Vidente, la intérprete de "Lose You To Love Me" volverá a darse la oportunidad de tener una relación sentimental, pues luego de la polémica que ocasionó su romance con Justin Bieber, la artista por fin tendrá novio.

En el minuto 3: 30 del video que compartió la vidente en su canal de YouTube, reveló lo que sucederá con la cantante, pues confesó que ella aceptará la propuesta de matrimonio, ya que el misterioso hombre tiene planes de casarse con ella.

"Selena Gomez va a estar diciendo sí a la felicidad, si al amor". Expresó

Mhoni Vidente comentó que Selena Gomez será completamente feliz con su pareja, y que además tendrá planes de formar una familia con el misterioso galán, ya que la cantante quiere tener hijos, así lo predijo la psíquica.

¿Bad Bunny en riesgo de muerte?

Durante las predicciones que hizo Mhoni Vidente, también habló acerca de lo que sucederá con Bad Bunny, la astróloga comentó que su mente está últimamente volando, que está como la carta del loco tras haber protagonizado la nueva edición de la revista Playboy.

La vidente aseguró que el cantante de 26 años está entrando en depresiones, y que el demonio está tocando la puerta para tentarlo, por lo que su mente perderá la cordura para que él mismo atente contra su vida; la astróloga le recomendó que vuelva a lo espiritual.