Selena Gomez se burla de su vida amorosa: 'Tomaré a cualquiera'.

Selena Gomez se burló de su complicado historial de citas mientras presentaba “Saturday Night Live” durante el fin de semana.

“Una de las razones por las que estoy realmente emocionada de presentar 'SNL' es porque soy soltera, y he escuchado que 'SNL' es un gran lugar para encontrar el romance”, bromeó la actriz, de 29 años, durante su monólogo de apertura.

“Como realmente no quiero probar las aplicaciones de citas, solo quiero poner en el universo que estoy manifestando amor”, agregó la cantante Selena Gomez. “Pero en este punto, me llevaría a cualquiera”.

Selena Gomez bromea sobre el amor en Saturday Night Live

Gómez luego mencionó todos los romances exitosos que han surgido de "SNL" como ejemplos: Emma Stone y su esposo, el productor y escritor de "SNL", Dave McCary , así como Colin Jost y Scarlett Johansson. La ex estrella de Disney también bromeó sobre el bromance de Pete Davidson con Machine Gun Kelly, quien actuó y se cayó del escenario en 2021 .

Sin embargo, los miembros de la audiencia y los televidentes en casa entendieron claramente la broma a la que se refería: sobre Pete Davidson enamorándose de Kim Kardashian después del debut como presentadora de la propia estrella de telerrealidad en octubre de 2021.

Cuando Kardashian, de 41 años, presentó el programa de NBC el otoño pasado, apareció en un sketch con Davidson, de 28, en el que interpretaban a Jasmine y Aladdin. La pareja se besó en el boceto, que marcó su primer beso. El resto, como ellos dicen, es historia.

Selena Gomez y su historial de relaciones amorosas

En cuanto a Selena Gómez, ha tenido relaciones amorosas 'malditas'. Salió con Justin Bieber de forma intermitente durante la mayor parte de la década de 2010, y su relación inicial de cuatro años, la más larga hasta la fecha, terminó en 2014.

La Verdad Noticias informa que su ruptura final se produjo en marzo de 2018, apenas unos meses antes de que Bieber, de 28 años, le propusiera matrimonio a su ahora esposa Haley Baldwin en las Bahamas.

Desde entonces, la estrella de "Only Murders in the Building" ha estado vinculada sentimentalmente con estrellas como Zedd, Niall Horan y Nick Jonas, entre otros.

Más recientemente, los fanáticos especularon en el otoño de 2021 que Gómez y el actor Chris Evans podrían estar saliendo después de detectar varias pistas a través de las redes sociales. Sin embargo, la relación rumoreada nunca fue confirmada por ninguna de las partes.

