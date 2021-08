Selena Gomez se arrepiente de criticar a Disney; así se retractó

Selena Gomez ha dado marcha atrás a sus controvertidos comentarios sobre Disney Channel, pues ahora asegura que está "orgullosa" de su trabajo en la cadena.

Tal como informamos en La Verdad Noticias, la cantante de "Lose You to Love Me" fue noticia a principios de este mes cuando dijo que "renunció" a su "vida" cuando trabajaba para la empresa.

Cuando se le preguntó si se mostraba reacia a regresar a la televisión para protagonizar un nuevo programa de Hulu, Gomez indicó: "Estaba deseando hacer otra serie. Y por cierto, estoy más que orgullosa del trabajo que hice con Disney en el pasado. De alguna forma me ha convertido en la artista que soy ahora"

La actriz que interpretó a Alex Russo en "Los hechiceros de Waverly Place" de 2007 a 2012, agregó que "definitivamente" no tenía ninguna renuencia a volver a la televisión con Disney, el dueño mayoritario de Hulu, luego que semanas atrás hablara por primera vez en contra de la compañia.

¿Qué dijo Gomez de Disney?

Por primera vez Selena crítico a la compañía

Preparándose para lanzar su nuevo programa de Hulu "Only Murders in the Building", Gomez dijo anteriormente que la madurez de su nueva serie de comedia la atrajo al papel, que estaba muy lejos de su trabajo en "Los hechiceros de Waverly Place".

“Firmé mi vida con Disney a una edad muy joven y no sabía lo que estaba haciendo”, dijo en la gira TCA Summer 2021.

Steve Martin, quien interpreta a Charles en el nuevo programa, defendió los comentarios de Gómez el martes y explicó que sus palabras eran humorísticas y estaban fuera de contexto.

"Tengo que intervenir porque yo estaba allí cuando Selena dijo eso [en el TCA] y fue dicho de la manera más alegre, divertida y jocosa. A veces dirán que estaba bromeando y a veces lo tienen como un titular siniestro, pero fue completamente divertido".

¿Quién es el novio de Selena Gomez 2021?

La pareja aún no confirma su relación

El novio de la cantante Selena Gomez es el jugador de la NBA, Jimmy Butler. Se especula que la pareja inició su relación sentimental desde finales del 2020, pero hasta el momento ninguno ha confirmado su relación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!