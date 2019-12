Selena Gomez revela sus “caóticos” planes para Navidad

Por todas partes los famosos se preparan para celebrar la Navidad junto a sus seres queridos, y Selena Gomez no es la excepción.

Y es que estas fechas vuelven sentimental al más duro de la familia, ya que se convierte en la perfecta ocasión para disfrutar de los suyos y celebrar la vida de cada uno de los que nos rodean.

Ya sea en lujosas fiestas privadas, cruceros, hoteles en países lejanos o en la tranquilidad del hogar, las fechas navideñas son todo un tema para las familias y no es la excepción la celebración de la familia de Selena Gomez.

Tras el inesperado anuncio de la cantante, actriz y ex chica Disney Selena Gomez, sobre el título y la portada de su nuevo álbum. Confiesa que su hogar se vuelve un caos al momento de los preparativos para la cena.

“Un día de Navidad en mi casa no es muy… limpio. Ocurren muchas cosas, hay mucho caos. Mi hermanita ya tiene seis años y está obsesionada con decorar el árbol. Hicimos una casa de jengibre, vestimos a su perro con ropa pequeña, ¡y ella está muy emocionada! Así que es un poco de locura en todo”: Declaró Selena Gomez para la BBC Radio 1.

Selena Gomez comentó que su parte favorita del día es cocinar: ”Cocinamos mucho, mucho, y comemos de todo, desde chocolate hasta puré de patatas”.

Y es que la vida de Selena Gomez, se ha llenado de bendiciones este año, ya que después de 4 largos años, sorprenderá con un nuevo álbum. El cual se presentará el próximo 10 enero la cantante ha desvelado que este trabajo discográfico se titulará 'RARE', incluirá su reciente single 'Lose You To Love Me' y dos sorprendentes colaboraciones, una con 6LACK y la otra con Kid Cudi.

Y es que el público ya conoce y ama el primer single 'Lose You To Love Me', canción que se vio envuelta en polémica al revelar oscuros secretos sobre su pasada relación con Justin Bieber.

El 2019 fue un año de cambios y buenas experiencias para Selena, y seguro el 2020, con la llegada de su nuevo álbum no estará lejos de ser igual o mejor para La Cantante.

