Selena Gomez revela que su primer voto fue en estas elecciones presidenciales

Selena Gomez está haciendo todo lo posible para que los jóvenes se activen y se entusiasmen por votar. A principios de esta semana, la cantante de "Rare" se unió al director ganador del Premio de la Academia Damien Chazelle durante una hora #VotingPowerHour, como parte del All In Campus Democracy Challenge.

Durante el cual Gómez y las miles de personas que vieron usaron Outvote para enviar mensajes de texto a amigos y familiares sobre votar.

Para aquellos que recientemente vieron al cantante charlando con Timothée Chalamet mientras esperaba en la fila para votar, está claro que Gomez está comprometida a usar su plataforma para alentar a sus fanáticos a votar.

"Mi enfoque principal ha sido esto en este momento", le dijo a Chazelle, admitiendo que estaba un poco nerviosa por enviar mensajes de texto a la gente, pero sabiendo la importancia de esas conexiones en la vida real cuando se trata de sondear a votantes potenciales.

"Puedes contarlo en mis redes sociales y todo, obviamente, estoy muy involucrado en esto ahora. Ha sido bueno. Me siento esperanzado".

Selena Gomez revela que nunca ha votado hasta las elecciones presidenciales de 2020

Selena Gomez promueve el voto

Como parte del esfuerzo de Get Out the Vote, Selena Gomez conoció a un par de “Super Texters”, que estaban muy emocionados de ser el centro de atención durante el evento y de tener la oportunidad de hablar con la joven superestrella.

Fue durante una de esas charlas que la cantante compartió que su vértigo al recibir su boleta hace unas semanas se debía a que era la primera vez que votaba.

"Honestamente, no me avergüenza decir esto, pero ... estoy un poco ... Esta fue mi primera vez", compartió.

"Esto es tan cierto y ahora lo estoy admitiendo ante la gente: mi los votos cuentan”, agregó Selena Gomez.

Podría decirse que es lo que la hizo sentir aún más impulsada a lograr que las personas que pudieran haberse sentido como ella se sientan envalentonadas para emitir un voto en las próximas elecciones.

Como compartió con otros Super Texters, espera llegar a los votantes más jóvenes, en particular a los Millennials y a la Generación Z, que de otra manera no sentirían que su voto importa.

“Cuando obtuve mi boleta me emocioné mucho, como sentirme parte de ella”, le dijo a Chazelle. "Queremos que la gente use su voz".

Te recomendamos leer: Selena Gomez comparte sus canciones favoritas con sus seguidores

La Verdad Noticias tiene para ti todas las novedades sobre las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020 y la participación de importantes celebridades como Selena Gomez.