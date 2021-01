Selena Gomez revela el tráiler de la segunda temporada de “Selena + Chef”

Selena Gomez adelantó la segunda temporada de su programa de cocina de HBO Max “Selena + Chef” con un nuevo avance este lunes, con la segunda estrella principal del programa, su abuelo.

El abuelo de la actriz cuenta con su propia cuenta de fans a quienes sorprendió al anunciar que estará de vuelta en la cocina en compañía de Selena Gomez.

"¡Estoy de vuelta!" dijo cuando se le preguntó sobre el regreso de Gomez a la cocina para una segunda ración de la serie, que regresa a HBO Max el 21 de enero.

"Como todos saben a estas alturas, no soy la mejor cocinera...Pero no voy a dejar de intentar mejorar. Así que estoy de regreso en mi cocina para que me enseñen los mejores chefs", dice Selena Gomez en voz en off.

Selena + Chef segunda temporada

Selena Gomez se posiciona en Billboard

"Dance Again" de su álbum No. 1 de Billboard 200, Rare, que acaba de celebrar su primer aniversario el domingo, suena como fondo del tráiler, pero la estrella del pop experimenta otro paso en falso mientras cocina cuando algo en una sartén se incendia y hace sonar la alarma.

El siguiente plato de Selena + Chef incluye tapas españolas, una hamburguesa con queso brie y ajo asado, plátanos asiáticos, mole y más platos que cocinó virtualmente junto a los chefs profesionales Aarti Sequeira, Curtis Stone, Evan Funke, Graham Elliot, JJ Johnson, Jordan Andino, José Andrés, Kelis Rogers, Marcela Valladolid y Marcus Samuelsson.

La actriz y Sequeira prepararon juntos su especial festivo de Acción de Gracias, "Selena + Aarti: Friendsgiving", en noviembre, cuando el chef indio y la estrella de Food Network ayudaron a Gómez a cocinar un pavo por primera vez como parte de la celebración del Día de Acción de Gracias con sus abuelos y mejores amigos. .

La cantante de "Ice Cream" invitó a los fanáticos a la primera temporada de la serie Selena + Chef el verano pasado, donde preparó comidas caseras pero gourmet con 10 maestros chefs desde la comodidad de su propia casa durante la cuarentena.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Selena Gómez también donó 10,000 dólares a una organización benéfica relacionada con la comida de la elección del chef profesional al final de cada episodio.

Aquí te traemos el tráiler oficial de la temporada 2 de Selena + Chef.

