Selena Gomez reprobó 20 veces su examen de manejo ¡Casi se queda sin licencia!

Algunas celebridades simplemente no les preocupa el saber manejar, otros insisten en instalarse al volante de los autos más exóticos y caros que pueden comprar. Pero una estrella famosa que está trazando su propio curso en el centro de atención es Selena Gomez, quien es toda una joven sensación musical.

Lo que Selena Gomez no es, es la mejor conductora, de hecho, admitió haber realizado el examen de conducir casi 20 veces antes de aprobarlo, entonces, ¿es ella una de esas celebridades que deberían dejar que los chóferes se encarguen de su transporte? ¿O finalmente se acostumbró a conducir y mejoró al volante?.

Un pequeño repaso de Selena Gomez

Si no recuerdas lo que hizo a Selena Gomez tan famosa, aquí tienes un repaso. Puede que la recuerdes originalmente como un elemento fijo en el universo Disney de programas de televisión, música y películas.

Desde entonces, Selena Gomez ha desarrollado su carrera como solista y filántropa, también recibió elogios y admiración del público por compartir su experiencia con el lupus.

Puede que no sea una de las estrellas mejor pagadas en Hollywood, pero ciertamente ha construido un gran ahorro. A partir de enero de este año, se informa que Selena Gómez tiene un valor de $ 75 millones, según Evening Standard.

La nativa de Texas nació en julio de 1992 e hizo su debut televisivo como habitual en Barney and Friends. Según Biography.com, desarrolló una huella de Disney con otros favoritos de la televisión, incluidos Hannah Montana y The Suite Life of Zack & Cody.

Selena Gomez en el MV de su sencillo "A Year Without Rain"

Lanzó su álbum pop, Kiss & Tell, en 2009. Avance rápido unos años, y el joven talento abrazó una serie de proyectos y éxitos, incluidas canciones que encabezaron las listas como "Lose You to Love Me".

Selena Gomez reprueba su examen de manejo

Selena Gomez estaba demasiado ocupada teniendo éxito, en la pantalla y con su música, como para molestarse en obtener su licencia de conducir a los 16 años. Según J-14, Gómez se lamentó de que todavía no había logrado obtener su permiso todavía.

Cuando finalmente logra seguir el curso en línea y el examen de manejo real en el DMV de California, aprobar sería difícil. De hecho, le tomó 19 intentos antes de que finalmente lo logrará.

Selena Gomez bromeó en ese entonces sobre el tiempo que le tomaría obtener su licencia. La práctica hace la perfección, y fallar tantas veces debe haber construido su confianza en el conductor.

Gómez ahora tiene su licencia y a menudo se la representa al volante. Algunos de los vehículos en su famoso garaje incluyen un Porsche, BMW, Mini Cooper y un Vespa Buddy 125.

¿Pero es Selena Gomez una buena conductora?

Puede que tenga su licencia hoy y muchos autos para dar una vuelta, pero ¿Selena Gomez es una conductora responsable? Algunas fuentes dicen que es una buena conductora. Otros titulares sobre sus varios dobladores de defensa dicen lo contrario.

Selena Gomez chocó contra otro vehículo en 2014 cuando huía de los paparazzi. Ella retrocedió en una cerca fuera de un salón en 2016, nuevamente tratando de superar a los fotógrafos; podría ser que ella solo necesita un poco más de práctica a la inversa.

Selena Gomez tiene un gran número de seguidores y continúa teniendo éxito en cada esfuerzo que aborda. Es posible que Gómez haya tardado más que la mayoría en obtener su licencia de conducir.

Después de casi 20 intentos en la prueba, ella continuó con su misión. Sus fanáticos pueden amarla más por ser honesta y lo suficientemente dedicada como para seguir intentándolo.