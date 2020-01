Selena Gomez regresa a la música con su nuevo álbum “Rare”, ¿Ya lo escuchaste?

La cantante Selena Gomez de 27 años de edad a vuelto de las cenizas cual fénix, para promocionar su nuevo álbum de estudio “Rare”, una producción musical que la trae de vuelta después de más de 4 años de haber puesto pausa a su carrera como solista.

Y es que Selena Gomez estuvo envuelta en diversos escándalos desde hace unos años, principalmente por su ex novio Justin Bieber, quien también ha lanzado su nuevo álbum hace unos días. Sin embargo, el éxito de Selena Gomez en su retorno a la música comenzó desde finales del 2019 cuando publicó el primer sencillo de “Rare”, la canción “Lose You To Love Me”.

La primera canción de Selena Gomez hablaba de la tormentosa relación que ella tuvo con Justin Bieber, y de cómo él la cambió tan fácilmente por la modelo Hailey Baldwin. Sin embargo, en su siguiente canción, “Look At Her Now”, la cantante Selena Gomez demostró que esa pasada relación amorosa ya no le afecta y que ha logrado superarla.

En esta nueva producción estrenada este viernes 10 de enero en diversas plataformas de streaming, podemos escuchar a una Selena Gomez más madura y nostálgica en un ritmo pop, las líricas de sus canciones son más profundas y siguen contando el viaje emocional que tuvo que vivir todos estos años para poder superar todo lo malo que vivió y convertirse una mejor persona y curar su alma.

Además, Selena Gomez mezcla género alternos como Hip Hop, Funk y dance, experimentando con nuevos sonidos. Para la producción de “Rare” aparecen nombres importantes como Louis Bell, Finneas, The Futuristics, Ian Kirkpatrick, Kygo, Jonas Jeberg, Marshmello, Mattman & Robin y Ben Rice.

TAYLOR SWIFT FUE DE LAS PRIMERAS EN ESCUCHAR EL DISCO DE SELENA GOMEZ

La cantante Selena Gomez expresó que una de las primeras personas en escuchar su nueva producción discográfica fue la cantante Taylor Swift, quien también es una de las mejores amigas de Gomez desde hace años. Incluso se llegó a rumorar que Taylor y su mamá llegaron a las lágrimas después de escuchar todas las pistas de “Rare”.

Este día también será estrenado el video de la canción homónima al disco “Rare”, donde quienes ya han escuchado la canción, afirman que Selena Gomez suena distinta a cómo ya estábamos acostumbrados en sus dos discos anteriores, y los fans de Selena Gomez o “Selenators” ya están preparados para volver tendencia la nueva producción musical de la cantante.