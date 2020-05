Selena Gómez recomienda las mejores películas de terror ¡Qué miedo!

Selena Gómez, se ha mantenido activa en sus redes sociales, platicando día con día con sus seguidores a través de Instagram Live y en uno de ellos decido hacer buenas recomendaciones para disfrutar durante los días de cuarentena, por lo que agregó más películas de terror a su lista de recomendaciones.

En el live, explicó que son aproximadamente 67 películas las que forman su lista de recomendaciones las cuales tiene compradas en su Apple TV.

La intérprete de “Boyfriend” comentó que se encuentra trabajando en nueva música y confirmó que todavía está planeando en su línea de belleza Rare Beauty, pero confirmó que estos proyectos no son su prioridad por el momento.

Selena Gómez sorprende con su gusto por el terror

Expresó que sus película de miedo que más le gusta son: Day of the Dead; Frozen 2010, la cual confesó le asustó mucho; Hereditary, Haunt; The Hunt; Hounds of Love la australiana” la cual se encuentra disponible en Amazon Prime Video, entre otras.

En la parte del thriller, la cantante reconoció que estas cintas es el siguiente nivel del terror y recomendó American Animals, Alice Creed, Hot Summer Nights (con Timothée Chalamet), Knives Out, Insidious, Revenge, La Huérfana, las cuales además de darte tremendos sustos, cuenta con grandes historias.

Entre otras de sus recomendaciones aleatorias, se encuentra es el clásico American Psycho, Ready or Not (una favorita de Guillermo del Toro), Annabelle: Creation, The Blackcoat’s Daughter, Caught y Sweetheart, las cuales se encuentran disponibles en Netflix, Amazon Prime Video y HBO.

Toda la saga de Annabelle está en la plataforma Netflix, así como Insidious. Mientras que en Amazon se encuentra American Psycho, Hereditary, entre otras de terror como The Purge, la cual cuenta con más de 3 secuelas también disponibles en las plataformas digitales.