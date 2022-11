Selena Gomez que asegura que tomó la mejor decisión al dejar a Justin Bieber

¿Quién no recuerda la relación de Selena Gomez y Justin Bieber? Pues además de haber durado 7 años, este noviazgo también fue algo polémico debido a los problemas que enfrentó la pareja.

Además, esto hizo que se volvieran un foco mediático, por lo que casi todos conocen lo que pasó entre los jóvenes cantantes. Mientras que Justin Bieber le fue infiel en múltiples ocasiones y se casó con la modelo Hailey Bieber, Selena, disfruta que todo haya terminado en el 2018.

Pues fue en ese año cuando anunciaron su ruptura. Aunque la controversia no terminó ahí, ya que Justin Bieber se comprometió con la modelo a los pocos meses de terminar con Selena por lo que se corrió el rumor que Hailey habría roto la relación, pero te contamos en La Verdad Noticias, ella reveló que no se metió entre la pareja

Esto es lo que dijo Selena Gómez sobre su ruptura

Selena Gómez vuelve a revelar que ya superó todo lo relacionado con Justin.

En su nuevo documental ‘My mind and me’ (‘Mi mente y yo’), Selena Gomez demuestra haber superado todo lo relacionado con su ex novio, Justin Bieber porque afirmó que “terminar con Justin Bieber fue lo mejor que me pudo”,

Aunque no negó que le costó un gran sufrimiento hasta que logró dejar todo atrás y comenzó a vivir su vida sin angustias o drama:

“Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso”.

Por último, ella ya ha pedido a sus fanáticos que dejen de acusar a Hailey Bieber de arruinar su relación con JB. Además,recientemente compartieron una foto que se tomaron juntas, demostrando que no hay ningún rincón entre las dos.

Te puede interesar: Selena Gómez abre el corazón y confiesa cómo es vivir con su trastorno bipolar

¿Dónde se encuentra el documental de Selena Gómez?

El nuevo documental de la famosa Selena Gómez titulado ‘My mind and me’ (‘Mi mente y yo’) y podrás verlo completo en la plataforma de streaming Apple Tv.

