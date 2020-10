Selena Gomez producirá su primer thriller de terror “Dollhouse” ¿Actuará en el?

Selena Gomez está preparada para producir el próximo thriller de terror, "Dollhouse" para STXfilms.

La cantante y actriz también está considerando un papel protagónico en el proyecto ahora en desarrollo a través de su estandarte de producción, July Moon.

A finales de 2008, Selena Gomez inició su propia compañía productora, llamada July Moon Productions, y se unió a XYZ Films para producir al menos 2 cintas

Todo lo que sabemos de Dollhouse

La estrella de 13 Reasons Why está desarrollando la película a través de su productora, July Moon Productions, junto con Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps, quienes también producirán el nuevo thriller de terror de Selena Gomez.

Aún no hay un director adjunto al thriller psicológico. El guión de Michael Paisley está ambientado en el mundo de élite de la escena de la moda de Nueva York.

“La participación de Selena es una dirección emocionante para este proyecto. Ella es sumamente talentosa como estrella y productora”, dijo Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico STXfilms, en un comunicado, donde también informaron que Patricia Braga de STX supervisará el proyecto con Emily Morris de 21 Laps.

Selena Gomez también retomará su papel principal y será productora ejecutiva de Sony Pictures Animation en Hotel Transylvania 4. También protagoniza y es productora ejecutiva de "Selena + Chef" de HBO Max, y producirá y protagonizará junto a Steve Martin y Martin Short en Only Murders in the Building de Hulu.

21 Laps vendió recientemente la especificación de terror, Mother Land a Lionsgate y el artículo de Reddit, No Sleep My Wife & I Bought a Ranch a Netflix.

¿Te llama la atención el nuevo proyecto de Selena Gomez?, ¿Te gustaría verla volver a la pantalla grande? Dinos en los comentarios.