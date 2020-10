Selena Gomez presume su calcomanía “Yo voté” ¡Invita a fans a hacer lo mismo!

Selena Gomez es la última celebridad en votar temprano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y no tardó en dar a conocer la noticia en redes sociales.

La estrella pop se dirigió a Instagram el jueves (22 de octubre) para compartir una serie de selfies con una calcomanía de "Yo voté" y leer su boleta en la comodidad de su hogar. "¡Acabo de terminar de llenar mi boleta!" ella subtituló las fotos.

¿Por quién votó Selena Gomez?

Si bien la cantante de "Rare" no ha respaldado oficialmente a un candidato, ha participado en una serie de iniciativas para sacar el voto, incluido el desafío #VotingSquad de When We All Vote, y la discusión de Voting Power Hour.

Al contrario de la latina, su mejor amiga y ganadora del Grammy, Taylor Swift, reveló que votará por Joe Biden en las elecciones presidencial de Estados Unidos, sobre lo que puedes leer aquí en La Verdad Noticias.

Fans se preguntan si Selena Gomez seguirá los pasos de Taylor Swift y votó por Joe Biden

Más de 27 millones de estadounidenses han votado hasta ahora en persona, en ausencia y por correo con menos de dos semanas para las elecciones del 3 de noviembre.

¿Por quién crees que haya votado Selena Gomez?, ¿Crees que sea sea del escuadrón de Joe Biden como Taylor Swift? Dinos en los comentarios.