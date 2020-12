Selena Gomez presume el DURAZNITO en una ardiente sesión de fotos ¡Súper Hot!

Selena Gomez exhibe sus encantos en una atrevida sesión de fotos

Selena Gomez se ha convertido en una de las artistas más influyentes del momento, pues además de su exitosa carrera como cantante, también ha demostrado su faceta como una mujer de negocios. En La Verdad Noticias, te compartimos que lanzó su línea de maquillaje Rare Beauty.

Pero en esta ocasión una serie de fotografías subieron la temperatura de las redes sociales, debido a que la famosa se mostró de lo más sensual en una sesión de fotos, donde los internautas se percataron de sus atributos y del atrevido look que usó.

Recordamos que Selena Gomez causó todo un revuelo tras darse a conocer que podría tener un romance con el jugador de la NBA, Jimmy Butler, aunque por el momento la ex de Justin Bieber no ha dado detalles al respecto, pues la famosa es muy reservada en su vida sentimental.

Selena Gomez colapsa las redes con una candente sesión de fotos

Una cuenta de Instagram dedicada a la guapa cantante, dieron a conocer una serie de fotografías, donde aparece de lo más sensual con un estilo muy urbano que dejó volar la imaginación de los caballeros, la famosa exhibió el tamaño de sus atributos debido a una entallada prenda.

Selena Gomez exhibe sus encantos con un look atrevido

En otra fotografía que compartieron los fans de la cantante, se puede apreciar a la celebridad de las redes sociales lucir sus sensuales piernas, mientras presumía sus dotes de mecánica, pues no hay que negar que posee un físico de infarto a sus 28 años de edad.

Selena Gomez sabe cómo entretener a sus millones de seguidores, luego de su regreso a la música con sus exitosos temas como: "Lose You To Love Me", "Look At Her Now", entre otros, también ha presumido su lado más sexy y atrevido en diversas sesiones de fotos.

