Selena Gomez por sus CHIC#HIS colgadas es criticada ¡Parecen de señora!

Selena Gomez es una de las destacadas cantantes del momento que recientemente dio muestra de que se encuentra en Nueva York por la grabación de su nueva serie de televisión, pero aprovechó un momento de descanso para ir de compras a las tiendas de Manhattan.

Esa instantánea salida a bastado para que los paparazzis aprovecharan a captar a la intérprete de Look At Her Now, dentro de una tienda de Louis Vuitton, en donde presumió un look nada favorecedor para su imagen.

Las chichis de Selena Gomez

Por lo que se puede ver en la imagen Selena Gomez, utilizó unos jeans holgados, con tiro alto para resaltar su pequeña cintura, y una blusa color crema, de cuello de tortuga y tela gruesa con la que dejó ver sus chic#is sueltas y bastante colgadas.

Resulta que en la imagen se presume que la cantante no usa sostén por debajo de su blusa, ya que hasta pareciera que se transparentara todo y aseguran que las trae hasta debajo al estilo señora.

A pesar de eso la cantante estadounidense Gomez complementó su look con unos botines blancos y un abrigo de cuero de Louis Vuitton, con un valor de 6 mil 200 dólares, lo que equivale a más de 126 mil pesos.

La actriz de The Wizards of Waverly Place utilizó un cubrebocas claro durante su estancia en la tienda de Nueva York. Además, la celebridad llevó el mínimo de maquillaje y dejó su cabello sin peinar.

Tal parece que con sus 28 años, Selena Gomez ha pasado las últimas semanas en Nueva York para filmar Only Murders In The Building, donde comparte créditos con Steve Martin y Martin Short.

Cabe destacar que esta serie es producida por Hulu, Selena Gomez y sus dos vecinos ponen a prueba su afición por ser detectives cuando se comete un asesinato en el edificio en el que viven. La historia fue creada en colaboración entre Steve Martin y John Hoffman.

