Selena Gomez podría estar en la nueva película Scream 5 ¡Conoce por qué!/Foto: El Intransigente y Radio Cantilo

¿Quién está ahí? ¡Podría ser Selena Gomez! La joven de 28 años ha provocado rumores de formar parte del casting de Scream 5 después de que cuatro miembros principales del reparto de la próxima secuela de terror comenzaron a seguirla en Instagram.

Courteney Cox, David Arquette, Jenna Ortega y Melissa Barrera ahora están siguiendo notablemente a la cantante de "Lose You to Love Me" en Instagram. Varios sitios también informaron que Cox comentó en una de las publicaciones de Gomez, "No puedo esperar para conocerte", aunque el comentario parece haber sido eliminado.

Cox, por supuesto, también es la mejor amiga de Jennifer Aniston, quien ha sido amiga cercana de Gomez durante años.

El pasado mes de enero, Gomez y Aniston se entusiasmaron durante una aparición en The Ellen DeGeneres Show cuando Aniston era la anfitriona invitada. "Nos conocemos desde hace años", dijo Aniston sobre Gómez en ese momento. "Has estado en mi casa. Hemos comido pizza, una chica según mi corazón".

Regresa el elenco de Scream

A finales de julio, Cox compartió la noticia de que volvería a interpretar su papel de Gale Weathers en la exitosa franquicia. El medio ET habló con Arquette a principios de este mes sobre regresar a la franquicia con su ex esposa.

"Bueno, somos co-padres", le dijo a ET sobre su relación aún cercana con Cox. "Entonces, estamos bastante en contacto. Es genial. Pero siempre nos encanta trabajar juntos. Ella es una actriz increíble, así que será divertido traer a estos personajes de vuelta a la vida y ver dónde están... Co-protagonizar es la parte fácil".

Si Gomez se une al elenco, todavía hay un miembro importante que debe firmar. "Tenemos que conseguir a Neve, eso es lo real", le dijo Arquette a ET sobre la estrella de la franquicia Neve Campbell. "Ella es el corazón y el alma de la franquicia Scream, por lo que conseguir a Neve sería algo realmente tremendo".

ET habló con Campbell en mayo, y definitivamente no descartó la posibilidad de retomar su querido papel de Scream. "Las conversaciones se están manteniendo, eso es seguro", dijo Campbell.

Algunos fans creen que Neve Campbell podría ser reemplazada por Selena, en caso de que la actriz de 46 años no decida regresar a su papel como Sidney Prescott/Foto: Espinof

También te puede interesar: Selena Gomez confiesa que un novio no es su prioridad

La actriz siguió: "Se habló mucho al respecto. No estaba segura de que iba a suceder y me contactaron hace seis semanas, pero el momento no es muy bueno en este momento, obviamente. Estamos comenzando conversaciones, estamos comenzando negociaciones, pero quién sabe cómo y cuándo volverán a abrir los estudios”. ¿Te gustaría ver al elenco original en esta quinta película?