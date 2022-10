Selena Gomez pide que no ataquen a Hailey Bieber pues ya superó a Justin Bieber

La controversia que existía entre Selena Gomez, Justin Bieber y Hailey Bieber vuelve a resurgir y los fans de Selena otra vez se lanzan contra Hailey. Esto ocurrió después de que la actual esposa del cantante volvió a hablar del tema.

Como mencionamos anteriormente en La Verdad Noticias, Hailey Bieber confesó en una entrevista que ella nunca se metió entre Justin y Selena. Esto ha desatado mucha controversia, aunque la modelo aseguró que ya había aclarado todo con Selena.

Así que el odio hacia la modelo acaba de resurgir de nuevo, pero Selena acaba de pedir a sus propios fans que ya no ataquen a Hailey. Asegura que ya no hay motivo para ello, pues afirma que ya ha superado todo sobre su ex pareja.

Selena Gomez pide que ya no ataquen a Hailey Bieber desde su TikTok

Selena Gomez talking about being kind and that words matter on TikTok LIVE pic.twitter.com/qCFw1iosh4 — Selena Gomez Source (@GomezSource) September 29, 2022

Selena Gómez acaba de pedir desde un vídeo de un TikTok a sus seguidores que no hay ninguna justificación para atacar a Hailey Bieber cuando el asunto de su relación con Justin Bieber ya está más que superada.

Asimismo, no entiende por qué sus mismos admiradores mandan mensajes de odio hacia una persona cuando ella manda un mensaje muy diferente en las letras de sus canciones. También asegura que ella no ha pedido a nadie que mande alguno de esos mensajes negativos hacia Hailey.

“Lo único que tengo que decir es que me parece irónico ver esto de mis propios fans cuando he lanzado un disco que precisamente emplea palabras amables y positivas. Porque eso es exactamente lo que quiero. Ya está. Nada de lo que he presenciado viene de mí, y quiero que todos lo sepan y entiendan que no hay nada más importante" dijo la cantante.

¿Quién es la pareja de Selena Gomez 2022?

Selena Gomez junto a su novio.

Una de las pruebas de que la talentosa Selena Gomez ya ha superado totalmente a Justin Bieber es que se cree que ya se le ha involucrado sentimentalmente con Andrea Iervolino. Afirman que ya tienen una relación y que festejaron el cumpleaños de la cantatne juntos.

