Selena Gómez olvida a quién le donó un riñón y las redes la critican severamente

Selena Gómez se encuentra en el ojo del huracán debido a unas declaraciones que ha hecho para la revista Rolling Stone en la que dijo que su única amiga en la industria es Taylor Swift.

Y si bien esto no es raro, pues a pesar de que alguna vez tuvieron algunas diferencias ambas lo solucionaron y siempre se encuentran ahí la una para la otra, este comentario no sentó bien para los fans de Selena quienes la criticaron severamente por sus declaraciones.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la famosa ha estado en la mesa de discusión en las últimas semanas debido a la presentación de su documental en donde aborda su problema de salud mental, sin embargo ahora las declaraciones en esta entrevista le han pasado factura.

Selena Gómez no se acuerda de Francia Raisa

Selena Gómez y Francia Raisa en su operación de trasplante de riñón

En la entrevista que la famosa otorgó para Rolling Stone, en donde promociona su documental My Mind & Me, la famosa cantante, actriz y productora se sinceró y dijo que la única amiga que ha tenido en la industria es Taylor Swift.

Estas declaraciones fueron tomadas a mal por varios internautas quienes le recordaron a la famosa sobre Francia Raisa, una actriz que le donó uno de sus riñones en una de las etapas más críticas de la vida de Selena.

Las críticas han sido tan duras que la famosa ha tenido que salir a ofrecer disculpas por “no recordar a todas las personas de su vida”, además de que la polémica fue avivada después de que Raisa comenta una publicación en la que se explica esto con un “interesante”.

¿Quién es Francia Raisa?

Francia Raisa es una actriz de ascendencia hondureña

Francia Raísa Almendárez, nació en Los Ángeles, California en julio de 1988 y es una actriz estaounidense de ascendencia hondureña.

Es conocida por sus papeles en Bring It On: All Or Nothing, donde interpreta a una porrista llamada Leti, o por otros proyectos como The Secret Life of the American Teenager en donde hace de Adrienne Lee, aunque ha trabajado en otros proyectos como The Cutting Edge 3: Chasing the Dream

