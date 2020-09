Selena Gomez obtendrá importante galardón en los Premios de Herencia Hispana/Foto: Vanity Fair

Selena Gomez recibirá el Premio de las Artes durante la 33ª Entrega de los Premios de la Herencia Hispana (Hispanic Heritage Awards), que se transmitirá el 6 de octubre en las estaciones de PBS y se transmitirá en PBS.org.

En la misma ceremonia, Bad Bunny recibirá el Vision Award, como se anunció anteriormente, y la actriz Jessica Alba recibirá el Business Award por sus actividades empresariales y filantrópicas.

Debido a las restricciones de COVID-19, no habrá una ceremonia en vivo. El especial de PBS contará con actuaciones filmadas de todo Estados Unidos y América Latina.

Selena se ha convertido una máxima representante de la salud mental. Incluso su marca de maquillaje "Rare Beauty" fue creada para apoyar financieramente a las diversas instituciones que atienden estos padecimientos mentales/Foto: Diario AS

¿Por qué eligieron a Selena Gomez para este premio?

Los premios fueron creados por la Casa Blanca en 1987 y conmemoran el establecimiento del Mes de la Herencia Hispana en los EE. UU.

José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la Fundación de la Herencia Hispana, dijo en un comunicado que está “encantado de reconocer a Selena Gomez con el Premio de las Artes por su impacto en la cultura estadounidense y mundial a través de su música [y] películas, pero también por su valentía como defensora de la salud mental".

En abril de este año, Gómez reveló que padece trastorno bipolar. Ha hablado de su estado en varias entrevistas.

En su declaración, Tijerino elogió la valentía de Gómez al abrirse sobre sus desafíos de salud mental. “Hay poder en la vulnerabilidad y Selena ha hecho que esté bien hablar sobre temas difíciles con los que todos lidiamos, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Selena es un modelo a seguir para muchos por muchas razones”.

Gomez, de 28 años, ha sido una estrella del pop durante más de una década, primero como líder de Selena Gomez & the Scene, y desde 2013 como solista. Sus tres álbumes de estudio en solitario, Stars Dance, Revival y Rare, alcanzaron el número uno en el Billboard 200.

En noviembre de 2019, "Lose You to Love Me" se convirtió en su primer sencillo número uno en el Billboard Hot 100.

Sorprendentemente, Gómez aún no ha sido nominada a un Grammy. Eso podría cambiar cuando se anuncien las nominaciones para la 63 edición anual de los premios Grammy a finales de este año. ¿Crees que Selena Gomez podría estar nominada a importantes premios este año y el siguiente?