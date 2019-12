Selena Gomez no volverá a interpretar una canción ¿Adivinas cuál es?

Tras hacer una pausa de dos años en su carrera musical, la cantante Selena Gomez volvió con todo su esplendor a los escenarios con su nuevo disco ‘Rare’, producción que será estrenada en enero de 2020 y de la cual han salido los exitosos sencillos ‘Lose You To Love Me y Look At Her Now’, respectivamente.

Ambas canciones fueron escritas bajo la inspiración de una de las etapas más dolorosas en la vida de Selena Gomez. Si estás pensando en la ruptura amorosa que tuvo con el canadiense Justin Bieber, dejame decirte que tienes la cabeza llena de razón.

Hablando en especifico de ‘Lose You To Love Me’, el tema hace referencia a ella después de los daños que le causó su relación con Justin Bieber, incluso observando cómo él siguió adelante con la modelo Hailey Baldwin solo dos meses después de su separación; un evento que rompió por completo su corazón.

SELENA GOMEZ ACLARA QUE JAMÁS VOLVERÁ A CANTAR ESA CANCIÓN

Lo más probable es que creas que se trata del tema anteriormente mencionado, pero en realidad es otra canción la que sigue provocando desafortunados sentimientos en Selena Gomez al momento de interpretarla, por lo que durante una entrevista para la revista ELLE, la cantante reveló que no volverá a cantarla, ni aun cuando el publico le pida hacerlo.

Se trata de su éxito ‘The Heart Wants What It Wants’, el cual tambien está inspirado en Justin Bieber durante la temporada en que su relacion con Selena Gomez era bastante inestable, pues así como se les veia juntos, al poco tiempo se hablaba de una ruptura por cuestiones de infidelidad, para posteriormente verlos retomar su noviazgo, y así una y otra vez.

SIGUE SIENDO DOLOROSO: ADMITIÓ SELENA GOMEZ

En este contexto, Selena Gomez reveló durante la entrevista que ya no canta dicho tema en las giras, porque es un recuerdo demasiado doloroso sobre su expareja.

“Hay cosas que no puedo hacer. Es como cuando hueles un aroma y te lleva de vuelta a un lugar que quizás no fue el mejor. Eso lo hace un poco más difícil”.

Asimsimo, la intérprete de Wolves, habló cómo enfrentó el primer año tras su quiebre con Bieber y reconoció que está intentando eliminar las relaciones tóxicas de su vida.

