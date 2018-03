Selena Gómez no trabajará con Woody Allen

Redacción Web/ Diario la Verdad

Muchos artistas, directores y empresarios hollywoodenses se han visto envueltos en escándalos de acoso y ahora es turno de, por aceptar trabajar con. Dylan Farrow, hija adoptiva del director de, lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando tan sólo tenía 12 años; aunque dichas acusaciones fueron rotundamente negadas, la duda sigue latente. Gómez decidió participar en, la última película de Allen, donde también participan Elle Faning, Timothée Chalamet y Jude Law. ¿Y por qué no se juzga igual a los demás actores del film? Tal vez debido a la gran contradicción que resulta de haber producido, una serie cuyo propósito es -entre otros tantos- concientizar sobre el abuso sexual. En una reciente entrevista para Billboard, Selena fue cuestionada respecto al tema, a lo cual dijo: "Para ser honesta, no estoy segura de cómo responder. No es que trate de escapar de todo esto. Las acusaciones de Harvey Weinstein surgieron después de que empezara a rodar la película. Surgieron en medio de esto y es algo que sí tuve que enfrentar y discutir. Di un paso hacia atrás y pensé: 'Wow, el universo trabaja de una manera interesante'". Ante el descontento generalizado, la cantante continuó: "A medida que hablan acerca de esto, yo espero que las personas se sientan empoderadas, porque merecen sentirse así. Tengo la suerte de no haber experimentado alguna de estas traumáticas situaciones que otras mujeres sí han tenido que pasar. Conozco gente en mi familia que lo ha vivido. Trato de invitar a las personas a acudir a mí y abrirse, busco crear un espacio seguro para que puedan hacerlo".