Selena Gomez muestra su figura en sensual lencería negra ¡Kim Kardashian se la regaló!

No es sorpresa que en estos días Selena Gomez se nos aparezca hasta en la sopa, y es que tras 4 años ausente de la escena musical, regresó más empoderada que nunca con su nuevo sencillo ‘Lose You To Love Me’, el cual está rompiendo records de reproducción en plataformas como Spotify y YouTube.

Si bien la canción resultó bastante controversial en un principio, pues señala sus sentimientos tras la ruptura en el 2018 con su ex novio, el cantante canadiense Justin Bieber, quien acaba de contraer nupcias con la modelo Hailey Baldwin, las cosas se han ido calmando poco a poco.

Y es que Selena Gomez ha sido muy clara con los medios de comunicación y con su público, al revelar que este tema musical fue escrito dos años atrás, pero que en ese entonces no sentía la fuerza para poder interpretarlo, sin embargo, ahora está en una nueva etapa de su vida, donde la letra de dicha canción no le provoca daño alguno.

Afortunadamente, tras varios meses de ausencia del ojo público, totalmente concentrada en su familia en su rehabilitación emocional, Selena Gomez regresó a la farándula internacional más empoderada que nunca, con una imagen que realmente nos ha dejado sorprendidos.

Y es que es las últimas fotografías donde Selena Gomez había sido captada por paparazzis, parecía que la joven había descuidado mucho su cuerpo, ya que lucía varios kilos de más, utilizando ropas holgadas que trataran de disimular este hecho.

La subida de peso de Selena Gomez provocó un sinfín de reacciones negativas donde varios haters de las redes sociales criticaban sus nuevas curvas, señalando que era inaceptable para una artista descuidarse de tal forma.

No obstante, Selena Gomez les dio una cachetada con guante blanco, al demostrar que su apariencia física luce increíble, con la silueta delgada que siempre la ha caracterizado, y mucho más ahora que con una publicación dejó a todos con la boca abierta.

Resulta que Selena Gomez se fotografió frente al espejo utilizando una sexy lencería negra que le fue obsequiada por nada más y nada menos que Kim Kardashian, misma que hace resaltar las mejores curvas de la cantante.

Esta prenda es parte de la colección SKIMS de Kim Kardashian, una línea de shapewear que tiene como propósito el ser la segunda piel de quien la use; en otras palabras, una colección de fajas y ropa interior que beneficie y enfatice la silueta de las mujeres.

MIRA LA SENSUAL FOTO DE SELENA GOMEZ

