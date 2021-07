¿Selena Gomez mandó indirecta a Justin Bieber en TikTok?

Selena Gomez volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por un peculiar video que subió a su cuenta de TikTok en el que, al parecer, lanzó una indirecta a su expareja, el cantante canadiense Justin Bieber.

Recordemos que la actriz y cantante de origen mexicano empezó una relación con Justin Bieber en 2011 y terminó con él en 2018. Pasaron apenas algunos meses de la ruptura para que el intérprete de ‘Baby’ comenzara una relación con Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre del mismo año.

Es por eso que los fans de Selena guardan cierto rencor contra su ex pareja, a quien ella incluso ha dedicado varios versos en sus canciones, que reclamaban el cierre “irrespetuoso” de la relación.

La ex chica Disney, quien está celebrando su cumpleaños 29, aparece en el clip con su característico look de cabello oscuro y labios rojos; sincronizando su boca mientras bebe de un vaso y dice en inglés:

“Así que me estás diciendo que puedes leer su carta astral, pero no puedes entender sus banderas rojas. Oh, hermana”.