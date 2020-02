Selena Gomez manda MENSAJE a Justin Bieber con el estreno de “Feel me”

La cantante Selena Gómez a solo un mes después de lanzar su tercer álbum, Rare, en enero, ha causado furor con el lanzamiento oficial de su tema “Feel Me”, que ya es tendencia en las redes sociales por un supuesto mensaje que contiene.

Hay que recordar que la también actriz de 27 años debutó con la canción mientras estaba de gira por su álbum de 2015 “Revival” y ahora reveló que sus fanáticos no han dejado de hablar sobre la canción desde su gira de 2016, por lo que decidió hacerlo oficial y lanzar la canción formalmente.

Hay que recordar que Selena Gomez visitó Instagram el jueves por la noche, publicando una foto de ella en la gira, presumiblemente interpretando Feel Me, comentando: "En la gira Revival, presenté una canción de la que no han dejado de hablar desde entonces, entonces me preguntaste y yo escuché. Hoy, Feel Me está en línea y en vinilo en todas partes ', concluyó la cantante.

Selena Gomez manda MENSAJE a Justin Bieber con el estreno de “Feel me”

Otra novedad de “Feel me” de Selena Gómez

Pero eso no es todo, pues el tema Feel me, también lanzó el video oficial de la letra en su página oficial de YouTube , con la letra completa y se dice que la canción llega justo después de que su antigua pareja, Justin Bieber, admitiera que era "imprudente" en su relación con ella.

Recordando un poco su historia con Justin Bieber , Gómez comenzó a salir con el canadiense en diciembre de 2010, y salieron una y otra vez antes de separarse en marzo de 2018 y no hace mucho Selena Gomez también admitió recientemente que cree que fue víctima de "abuso emocional" mientras estaba saliendo con Justin.

TE PUEDE INTERESAR: FOTO: Selena Gómez muestra su lado más SENSUAL en Instagram

Cabe mencionar que la creadora de éxitos de Wolves, de 27 años, hizo la revelación de la bomba durante una entrevista con NPR el mes pasado, "Siento que fui víctima de ciertos abusos [durante la relación", dijo la ex estrella de Disney.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana