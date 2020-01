Selena Gomez lucirá vestido sin brasier en nuevo video ¡Super Hot!

Selena Gomez tuvo mucho éxito con los sencillos “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”, recordando que el primero de ellos fue su triunfal regreso a la música tras recuperarse de una enfermedad, al igual que ser una declaración del final de su relación con Justin Bieber, quien contrajo matrimonio con Hailey Baldwin en el 2018.

Recientes imágenes captaron a Selena Gomez caminando en la calle sin brasier y luciendo el que es el vestido para su nuevo éxito musical, de tal forma que estas fotos paralizaron las redes sociales por lo sensual que se vio la cantante de “Wolves” al presumir un "slip dress" dorado, con unos pequeños tirantes, altas botas negras y su espalda al descubierto.

Las fotos de Selena Gomez caminando en Los Ángeles sin brasier

Selena Gomez en las grabaciones del video musical de su próximo single. pic.twitter.com/yuRVbElXkE — Selena Gomez News (@SelenaNationHQ) January 29, 2020

28 de enero: Selena Gomez grabado un vídeo musical en Los Ángeles, California. pic.twitter.com/O95i2Q7H7w — Selena Gomez Candids (@SACandids) January 29, 2020

Sin duda el 2020 ha sido un buen inicio para Selena Gomez, quien decidió cerrar el 2019 con broche de oro, siendo sus últimos sencillos un completo éxito en reproducciones de iTunes, Spotify y Youtube, ya que su comunidad de fanáticos esperó pacientemente el momento que la famosa cantante pudiese mostrar lo nuevo de su carrera musical.

De igual forma, los fanáticos tiene la teoría de que lo nuevo de Selena Gomez estará basado en los 70s, más que nada por el estilo de peinado, maquillaje y ropa que ha sido filtrado en varias ocasiones y con gran felicidad de poder ver el nuevo sencillo de la cantante que tantos looks sensuales ha mostrado en los últimos días.

Por otra parte, Selena Gomez reveló que sus canciones también estarán inspiradas en la violencia psicológica que vivió con Justin Bieber, siendo necesario recurrir a terapias para poder librarse de todos los sentimientos negativos que le dejó su complicada ruptura con el cantante de “Yummy”.

