Selena Gomez luce uñas que rejuvenecen ¿Te atreves a llevarlas? Foto: t13.cl

Tras la vergonzosa caída que Selena Gomez vivió en los SAG Awards, quedó opacada por sus brillantes uñas que no solo la rejuvenecen, también la hacen estar en lo más alto de las tendencias, ¡aquí te las mostramos!

En La Verdad Noticias te revelamos que el look que llevó esta famoso a los premios fue de un valor millonario, y es que portó un lujoso collar de Bulgari y un hermoso vestido color negro de Oscar de la Renta.

Anteriormente te contamos sobre si podría dejar Hollywood; sin embargo, ahora te diremos cómo es su manicura y por qué está en boca de todos.

Selena Gomez presumió uñas que rejuvenecen y son tendencia

Uñas de Selena. Foto: Instagram tombachik

La famosa llevó en su manicura un tono que va con todo tipo de piel, se trata de un verde bandera espectacular que alargó sus manos, y, además, el contraste que causa las hace ver más jóvenes, pero eso no es todo, también el diseño se basó en el corte cuadrado, algo que hace verla muy elegante y pulcra.

Cabe mencionar que este color es una de las tendencias más sobresalientes de esta primavera 2022, de hecho, otras famosas ya lo están eligiendo para sus manicuras, tal es el caso de Dua Lipa quien llevó un verde metálico y esto nos recuerda que Danna Paola, hace poco también presumió sus uñas en un tono verde, aunque más claro.

Ahora ya lo sabes, llevar uñas verdes, cuadradas y con mucho brillo será una opción sencilla de manicura de moda para impresionar a todos esta nueva temporada, ¡tienes que llevarla!

¿Cuál es la canción más famosa de Selena?

Es ‘Tell Me Something I Don't Know’, misma que fue el tema musical de la película Another Cinderella Story que se lanzó en el 2008.

