Selena Gomez luce sus NALGUIT@S con atractivo vestido transparente

Selena Gomez es una de las cantantes más queridas internacionalmente, que desde que apareció en Disney Channel como una ocurrente hechicera, no ha abandonado las luces del estrellato ahora en el mundo de la música y el cine.

Pero eso no es todo lo llamativo de la bella cantante, pues es otro de los puntos por los que es admirada por millones de personas, quienes están pendientes de cada momento que pisa una alfombra roja o cuando posa para una sesión fotográfica.

Es por eso que ahora recordamos uno de sus looks más admirados y que enloqueció por completo a sus fans, cimentando su imagen de chica trendy y fashionista.

El vestido transparente de Selena Gomez

Se trata del look que Selena Gomez presumió en el video de su sencillo Come and get it, en donde Selena Gomez apareció cantando y bailando en un campo de flores con un vestido de encaje y malla negra.

Entre los detalles de su vestido, en la parte alta, un corsé delineaba su silueta, embelleciéndola con detalles en encaje, mientras que en la parte baja una falda de malla cubría sus tonificadas piernas y lo mejor de todo: Sus nalguit@as.

Selena Gomez en la actualidad está a punto de lanzar su nuevo disco en español llamado Revelación y habló un poco sobre su grabación, una que ocurrió casi por completo de manera virtual, pero que seguramente será de los mejores de este 2021.

Hay que destacar que no hace mucho por medio de un video detrás de escena de Vevo, la cantautora compartió información sobre la realización de su video musical De Una Vez y también reveló el proceso de grabación del disco, que saldrá el 12 de marzo.

“De Una Vez' fue una de las primeras canciones en las que trabajé desde el principio", dijo Selena Gomez. "En ese momento, hacer un proyecto en español era solo una idea que se intercambiaba. Luego, el resto del proyecto sucedió de manera muy rápida y orgánica".

Cabe destacar que la bella cantante que deslumbra en todo momento con su belleza, ha revelado que casi toda la grabación fue realizada por zoom y ya ha dado algunas pruebas de lo que están esperando sus fieles fans.

