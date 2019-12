Selena Gomez luce más renovada mientras que Justin Bieber rompe en llanto

El regreso de Selena Gomez a la música ha sido toda una sensación para los fans de la cantante, pues luego de haber estado ausente de los escenarios por problemas de salud, la famosa ex chica Disney regresó con un nuevo cambio en su vida.

Y es que la famosa Selena Gomez sorprendió a sus fieles admiradores al lanzar nuevos temas, que han sido inspirados en la relación tóxica que vivió con Justin Bieber, pues ambos protagonizaron momentos muy escandalosos hace algún tiempo.

Recientemente el cantante Justin Bieber, fue captado por los paparazzis luciendo un aspecto bastante demacrado. Tal parece que el famoso ha estado atravesando por un colapso emocional, pues para el próximo año lanzará su nuevo disco al igual que su ex novia Selena Gomez.

El ex de Selena Gomez lucía algo preocupado y a la vez triste, pues su imagen causó revuelo en las redes sociales, mientras que la intérprete de "Lose You To Love Me", fue captada paseando por las calles de Los Ángeles y lo que se puede apreciar es que luce más feliz que nunca.

Tal parece que a Justin Bieber no le ha ido nada bien últimamente, pues el famoso ha estado muy estresado por el lanzamiento de su nuevo disco ya que tiene varios años que no había lanzado algún material debido a sus problemas con las adicciones.

JUSTIN BIEBER AL BORDE DEL LLANTO

Por otro lado Selena Gomez ha ido renovándose al superar la relación tóxica que vivió con Bieber, pues sus nuevas canciones se han colocado entre las favoritas al obtener millones de visualizaciones en la plataforma digital de YouTube.

