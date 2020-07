Selena Gomez luce más GUAPA y así lo presume en Instagram con un sexy look ¡Uff!

Selena Gomez enamora a sus fans de Instagram

La cantante Selena Gomez regresó nuevamente a las redes sociales, pero en esta ocasión aprovechó para compartir un nuevo video en Instagram dando a conocer los motivos que tuvo para ausentarse, pero algo que llamó la atención de sus fans fue su hermosa figura.

Desde que la ex de Justin Bieber anunció su regreso al mundo de la música, ha vuelto a sorprender a sus seguidores, aunque su nueva publicación dejó impactados a sus millones de fans, ya que la ex "Chica Disney" se lució más guapa que nunca con un atrevido look.

Hace unos días Selena Gomez festejó su cumpleaños, compartiendo la felicidad que siente por haber cumplido 28 años de edad, pues para la cantante no ha sido fácil lidiar con las cosas que le han ocurrido en su vida, desde una crisis emocional y la relación tóxica con el canadiense.

Selena Gomez luce sexy look en Instagram

En el reciente video que compartió la famosa cantante, dio a conocer que estuvo ausente durante algún tiempo de Instagram, pues no quería compartir fotos y videos mostrando algo positivo, sabiendo lo que ha sucedido en el mundo con respecto a la enfermedad del coronavirus.

Con un sexy look sexy, comentó que no se sentía cómoda compartiendo cosas positivas, sabiendo que hay personas que están atravesando por situaciones complicadas, ya que algunos se han quedado sin empleo, y otros lamentablemente han perdido la vida a causa del virus Covid-19.

Selena Gomez anuncia fondo de salud mental

La cantante Selena Gomez presentó hace unos días una campaña de concienciación sobre la importancia de la salud mental, por lo que promoverá este proyecto a través de su marca de belleza Rare Beauty.

La cantante estadounidense se ha mostrado más hermosa que nunca, luego de aquel tormentoso pasado que vivió hace algunos años, y ahora promete compartir sus opiniones en Instagram, pues luce un semblante totalmente distinto, ¿Crees que Selena Gomez está enamorada?.