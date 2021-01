Selena Gomez luce HERMOSA en el set de su serie, Only Murders in the Buildings

Selena Gomez se encuentra actualmente en la ciudad de Nueva York, donde está filmando su próxima serie, Only Murders in the Buildings.

La cantante había revelado previamente que había comenzado a trabajar para el proyecto, a través de sus historias de Instagram.

Ahora, los paparazzi vieron a Selena Gomez caminando por las calles del barrio Upper West Side de Manhattan para unirse a sus compañeros de reparto Steve Martin y Martin Short.

Selena Gomez fue vista por primera vez dirigiéndose a los sets luciendo una sudadera azul, pantalones deportivos y zapatillas blancas y optó por lucir una mascarilla de tela gris.

Selena Gomez es vista en el rodaje de Only Murders in the Buildings

En otra serie de fotos del mismo día, se vio a Selena Gomez filmando una escena con un par de pantalones a cuadros, una camiseta amarilla brillante rematada con una chaqueta marrón.

Entre las tomas, se vio a la creadora de éxitos como Lose You To Love Me, envuelta en una chaqueta negra larga, luchando contra el clima helado.

Selena Gomez es vista grabando una escena de Only Murders in the Buildings

Los proyectos del 2021 de Selena Gomez

Only Murders in the Buildings marca el primer papel regular de Selena Gomez en una serie desde el final de Wizards of Waverly Place, en 2013.

El programa de Hulu también cuenta con Nathan Lane, Amy Ryan, Vanessa Aspillaga, Quincy Dunn-Baker y Aaron Dominguez. Only Murders in the Building consta de diez episodios y se espera que se estrene en 2021.

Aparte de la serie, Selena Gomez también ha sido noticia por el lanzamiento de su nuevo tema De Una Vez. La canción en español gira en torno a una persona que se recupera de un desamor.

En caso de que te lo hayas perdido, mira el video musical en La Verdad Noticias a continuación:

