Selena Gómez luce CUERPAZO en Instagram con ajustados leggins deportivos (FOTOS).|

La guapa actriz Selena Gómez de manera reciente cumplió 27 años de edad, agradeciendo en todo momento las muestras de cariño por parte de sus seguidores; recientemente se le pudo ver a la cantante en Instagram en una campaña publicitaria para la marca deportiva Pumas; luciendo unos atrevidos y ajustados leggins que resaltaron su bien formada silueta.

Algunas de las fotografías en donde la bella cantante Selena Gómez luce las prendas de la marca Puma, han sido compartidas por ella misma desde su cuenta de Instagram, mientras que otras fueron publicadas por la marca deportiva.

En su cuenta de Instagram las fotos han tenido gran aceptación entre su público, lo que ha generado un gran número de reacciones; mientras que en la marca deportiva ha sido menor; pero han logrado una gran aceptación con Selena Gómez como rostro de dicha marca.

Selena Gómez presume silueta perfecta en ajustada ropa deportiva

En las imágenes en donde Selena Gómez luce las prendas de la mencionada marca deportiva, se le puede apreciar luciendo su rostro sin tanto maquillaje, algo más natural y que deja ver su belleza sin excesos en su angelical cara.

Después de ser la dama de honor de su prima Priscilla DeLeon en Texas, la intérprete de Come And Get It se rodeó de sus mejores amigos para festejar su cumpleaños en Roma, a la vez que recibía los mejores deseos y una infinidad de felicitaciones de fans, amigos y familia en redes sociales. En la emotiva celebración del cumpleaños número 27 de la cantante Selena Gómez, dejó un mensaje emotivo de agradecimiento por dicho festejo.

Te Puede Interesar: Selena Gómez: Esta es la lista de hombres que rechazó por volver con Justin

“Bueno. Ahora tengo 27 años. Quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus palabras. No sólo las notas rápidas. El pensamiento que va detrás de cada palabra enviada usualmente termina cuando lloro con lágrimas de agradecimiento, como lo hice la noche anterior. ¡Estoy orando por todos ustedes! ¡Los amo!".

Dale click a la estrella de Google News y síguenos