Selena Gómez logra record en You Tube junto con Charlie Puth(VIDEO)

Tras dos años de su lanzamiento en You Tube, el video musical “We Don't Talk Anymore” de Selena Gómez y Charlie Puth ha logrado conseguir el record en la plataforma musical, debido a que ha alcanzado los 2 millones de visitas y ahora forma parte de los pocos video que han logrado estar en esa categoría.

"We Don't Talk Anymore" fue el single que formó parte del álbum debut de Charlie Puth titulado “Nine Track Mind” que fue lanzando en el 2016 y se estrenó en agosto del mismo año.

Ambos artistas han colaborado en un video donde trata sobre un viejo amor y Charlie Puth, pues se puede ver que después de haber terminado su relación ellos continúan con su vida, pero al final del día se siguen extrañando.

En el clip "We Don't Talk Anymore" no aparece la figura de Selena Gómez, pero fue dirigido por Phil Pinto y es uno de los pocos videos que ha logrado entrar en la categoría de las 2 mil millones de visitas, entre los que se encuentran: Calvin Harris y Rihanna con "This Is What You Came For" y Shakira con " mna".