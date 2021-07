Selena Gomez llega a los 29 años de la mejor manera

La cantante americana Selena Gomez se encuentra en uno de los mejores momentos de su trayectoria artística, pero sobre todo, en uno de los mejores de su vida, y es que este 22 de julio cumplió 29 años.

Es por ello que la cantante recibió miles de comentarios por parte de sus fans, quienes no dejaron de reconocer lo grande que es y lo mucho que les ha dado durante estos años.

Gomez, quien en ocasiones ha revelado que un novio no es precisamente su prioridad, está feliz con sus proyectos en puerta, y pese a su enfermedad de Lupus, se mantiene activa.

Fans aseguran que habla de las "Banderas Rojas" de Justin

La cantante, quien cuenta con más de 200 millones de suscriptores en su cuenta oficial de Instagram, subió un video a Tik Tok en el que habla de las red flags, por lo que los fans comenzaron a relacionarlo con Justin Bieber.

“Así que me estás diciendo que puedes leer su carta astral, pero no puedes entender sus banderas rojas. Oh, Hermana”.