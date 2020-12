Selena Gomez: ¿lista para una relación formal con Jimmy Butler?

Los rumores de citas de Selena Gomez y Jimmy Butler están en los titulares en estos días, pero nadie sabe exactamente qué está pasando entre ellos. Gomez recientemente tuvo una cita con Butler en Nueva York y la pasaron muy bien. Pero eso no significa que el cantante de "Rare" y la estrella de "Miami Heat" estén en una relación en este momento.

Fue solo una cita informal y Selena está abierta a ver dónde van las cosas y no tiene prisa por establecerse. Aunque, la pregunta sigue siendo si Selena y Jimmy van a entablar una relación o no. Aquí hay más información sobre los rumores de citas de Selena Gomez, Jimmy Butler y la posible verdad detrás de la cantante y la estrella de la NBA que comienzan una relación romántica.

¿Selena Gomez y Jimmy Butler son novios?

Selena Gomez no tiene prisa y no volverá a tener otra relación seria durante algún tiempo. La cantante quiere a alguien que confíe en ella, la apoye y pueda ser un futuro socio confiable. Jimmy Butler está recién salido del éxito de la reciente temporada de la NBA en la que llevó a Miami Heat a la final. Aunque el Heat perdió ante los Lakers liderados por LeBron James, Butler demostró que era el único guerrero de su equipo.

Tiene sentido que Selena y Jimmy tengan una cita para cenar, ya que ambos están en la cima de su carrera. Sin embargo, la supuesta pareja solo está explorando sus opciones y sigue la corriente. Es posible que la cantante y Jimmy Butler entablen una relación seria más tarde, pero nada es concreto en este momento.

Selena y James aún no tienen una relación

Los rumores de citas de Selena Gomez y Jimmy Butler son un poco ciertos, pero en realidad no son novia y novio. Los famosos se acaban de conocer para cenar y tuvieron una conversación normal, lo que no significa que haya ningún tipo de romance entre ellos. Gómez y Butler disfrutan pasar el rato juntos, pero no tienen prisa por entablar una relación y se tomarán su tiempo para conocerse mejor.

