Selena Gomez le exige a Facebook actuar ante la desinformación y discursos de odio/Foto: Quien

El viernes, Selena Gomez compartió en Instagram Stories un mensaje directo a los líderes de Facebook Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, criticándolos por su falta de responsabilidad.

La influyente Gomez tiene 193 millones de seguidores en Instagram (propiedad de Facebook) y supera los 77 millones en el propio Facebook. Le pidió a Zuckerberg, el fundador y director ejecutivo de Facebook, y a Sandberg, su director de operaciones, que comenzaran a hablar sobre desinformación y discursos de odio.

Gomez no especificó qué información clasificó como perteneciente a esas categorías, pero pidió a Zuckerberg y Sandberg que cerraran a los individuos y grupos que la promocionan.

"Facebook e Instagram se utilizan para difundir el odio, la desinformación, el racismo y el fanatismo", escribió, dos días después de un impulso significativo de estrellas como Kim Kardashian, Jamie Foxx, Kerry Washington, Sacha Baron Cohen, Mark Ruffalo, Dwyane Wade Katy Perry para promover #StopHateforProfit ocultando sus actividades en las redes sociales.

“Los estoy llamando a los dos para que ayuden a detener esto. Cierre los grupos y usuarios centrados en difundir la violencia y la desinformación del discurso de odio. Nuestro futuro depende de ello”, declaró la cantante.

Selena ha sido una fuerte defensora de la salud mental. La ex estrella Disney está haciendo lo posible para evitar el ciberacoso que existe actualmente entre los jóvenes/Foto: Deadline

Selen Gomez habla de cómo afectan las redes sociales a los votantes

Gomez también señaló la elección nacional en su mensaje. Es copresidenta de “When We All Vote”, una supuesta organización no partidista que fomenta la participación de los votantes. Michelle Obama, Lin-Manuel Miranda y Shonda Rhimes se encuentran entre sus líderes.

“No podemos darnos el lujo de tener información errónea sobre la votación”, dijo Gomez en su mensaje. “Tiene que haber verificación de hechos y responsabilidad. Espero tener noticias tuyas lo antes posible".

También te puede interesar: Ariana Grande SUPERA a Selena Gomez ¡Es la artista más seguida en Instagram!

Facebook aún no ha respondido públicamente a Gómez. La cantante, actriz y ahora empresaria es una de las artistas con mayor influencia en las redes sociales y una de las que más seguidores tiene. ¿Crees que el mensaje de Selena será escuchado por Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg?