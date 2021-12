Selena Gomez llamó "idiota" a una fan por criticar su forma de beber años después de que se sometiera a un trasplante de riñón.

En un TikTok publicado el martes, la cantante se grabó a sí misma reaccionando a la Dra. Dawn Bantel discutiendo lo que significa ser un bebedor “empedernido”.

“Los [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] definen el consumo excesivo de alcohol como 15 o más tragos por semana para los hombres y ocho o más tragos por semana para las mujeres”, dijo Bantel.

Fan arremete contra Selena Gomez en TikTok

Selena Gomez insulta a fan en TikTok por criticar su "broma" sobre beber.

La Verdad Noticias informa que, mientras hacía un dueto en el clip, Selena Gomez se mordió las uñas nerviosamente y articuló, "Oh", mientras su expresión facial se volvía cautelosa.

“Así que una de tus mejores amigas te regala su riñón y sigues bebiendo en exceso. Maldita Selena”, comentó alguien en un video de TikTok, que irónicamente ni siquiera presenta a la cantante bebiendo. “Fue una broma”, replicó la estrella de “Only Murders in the Building”.

La joven de 29 años, que también subtituló el video explicando que era una broma, recibió un riñón de su amiga Francia Raisa en 2017 luego de complicaciones de su diagnóstico de lupus.

Aunque aquellos que reciben una donación de riñón aún pueden beber alcohol, la National Kidney Foundation aconseja que las mujeres no consuman más de una bebida por día, mientras que los hombres no deben tomar más de una o dos.

Riñones de personas que beben trabajan más

“Los riñones de los bebedores empedernidos tienen que trabajar más duro”, dice el sitio web de la fundación. "Se ha descubierto que beber en exceso de forma regular duplica el riesgo de enfermedad renal".

Selena Gomez le dijo a “Today” en el momento de su cirugía: “Me acaban de hacer los riñones. Eso fue todo, y no quería preguntarle a nadie en mi vida. La idea de pedirle a alguien que hiciera eso fue realmente difícil para mí. Ella se ofreció como voluntaria y lo hizo. Y mucho menos a alguien que quiera ser voluntario, es increíblemente difícil encontrar una pareja. El hecho de que ella fuera compatible, quiero decir que es increíble. Eso no es real".

Desde entonces, ha criticado "The Good Fight" y el reinicio de "Saved By the Bell" de Peacock, que se burlaba de su diagnóstico de lupus y trasplante de riñón.

"No estoy segura de cómo escribir chistes sobre el trasplante de órganos para programas de televisión se ha convertido en algo, pero, lamentablemente, aparentemente lo ha hecho", escribió Selena Gomez en Twitter en agosto de 2020.

