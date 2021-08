Selena Gomez habla por primera vez en contra de Disney

El mundo del espectáculo está “sorprendido” pues Selena Gomez por primera vez alzó la voz en contra de Disney, asegurando que “renunció a su vida” y se la dedicó a la compañía.

Tal como hemos informado en La Verdad Noticias varias estrella infantiles se han pronunciado en contra de Disney luego de librarse de los contratos que los ataban a la compañía.

Bella Thorne y Miley Cyrus por ejemplo, adoptaron una “estética provocadora” tras salir de la empresa que por mucho tiempo se los prohibió. Incluso los Jonas Brother que eran más reservados llegaron a reconocer que les fue difícil seguir fingiendo que eran adolescentes, cuando en realidad ya eran tres adultos.

Selena Gomez alzó la voz contra Disney

La actriz y cantante habló de su nuevo proyecto

Pese a ello, Selena siempre se había mantenido al margen de este tipo de comentarios y nunca se había pronunciado en contra de la empresa, al menos hasta ahora.

La joven cantante y actriz recientemente hizo unas sorprendentes declaraciones en la presentación de su nueva seria para el servicio de streaming Hulu, “Only Murders in the Building”, donde explicó por que Disney tiene la culpa de que hoy ella se acerque a este tipo de proyectos.

"Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo. He de decir que la primera razón por la que quise hacer esto fue el nivel de sofisticación del material".

La actriz reveló que aunque pasó cinco años en la serie de 'Los hechiceros de Waverly Place' ella no aprendió mucho, pues se la pasaba “corriendo” en el set de filmación sin prestar mucha atención sobre lo que pasaba a su alrededor.

"Resulta muy agradable regresar a la pequeña pantalla y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo", ha añadido con humildad.

¿Quién es el novio de Selena?

El jugador de la NBA, Jimmy Butler sería el nuevo novio de la cantante

Tal parece que el nuevo novio de la cantante Selena Gomez es el jugador de la NBA, Jimmy Butler. Se especula que la pareja inició su relación sentimental desde finales del 2020, pero ellos no se han pronunciado al respecto ni han confirmado su relación, aunque los paparazzi les han tomado varias fotos en citas románticas.

