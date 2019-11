Selena Gomez exhibe su cuerpo ¡sin ropa! (FOTO)

No es sorpresa que en estos días Selena Gomez se nos aparezca hasta en la sopa; y es que tras 4 años ausente de la escena musical, la cantante regresó más empoderada que nunca con su nuevo sencillo ‘Lose You To Love Me’, el cual está rompiendo record de reproducción en plataformas como Spotify y YouTube.

Si bien en un principio la canción resultó bastante controversial, pues menciona sus sentimientos tras la ruptura en el 2018 con su ex novio, Justin Bieber, quien acaba de contraer matrimonio con la modelo Hailey Baldwin, las cosas se han ido calmando poco a poco.

Y es que Selena Gomez ha sido muy clara con los medios de comunicación y con su público al revelar que este tema musical fue escrito dos años atrás, pero que en ese entonces no se sentía capaz de interpretarlo, sin embargo, ahora que está en una nueva etapa de su vida, la canción no le provoca daño alguno.

A sus 27 años de edad, Selena Gomez ya es toda una mujer que ha tenido que atravesar por diversas situaciones para salir adelante, pero siempre mostrándose humilde y agradecida con sus fanáticos y su familia por estar al pendiente de ella y su bienestar.

No podemos negar que aunque el cuerpo de Selena Gomez ha cambiado, pues ya no suele ser la chica delgada del pasado, la cantante sigue manteniendo la belleza que siempre la ha caracterizado, ahora con una anatomía más curvilínea que despierta pasiones.

SELENA GOMEZ SE QUITÓ LA ROPA

Es por eso que una fotografía recién salida del horno ha dejado a los seguidores de Selena Gomez con la boca abierta, ya que nunca se había dejado fotografiar en condiciones que implicaran desnudez, siendo esta la primera vez que muestra su físico en dichas condiciones.

En la instantánea se puede observar a Selena Gomez apenas saliendo de la ducha, dejando una evidencia irrefutable del porqué enamoró en su tiempo a Justin Bieber.

Selena Gomez aparece apenas cubriendo las zonas íntimas de su cuerpo con una toalla, poniendo al descubierto las mejores curvas de su cuerpo, haciendo delirar al instante a todos los afortunados observadores.

